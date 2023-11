Antibiotiques : les Français en consomment toujours beaucoup trop

L'ESSENTIEL En 2022, les prescriptions d’antibiotiques ont augmenté de 16% par rapport à 2021.

Les antibiotiques sont uniquement efficaces contre les infections bactériennes.

L’antibiorésistance désigne la capacité d'une bactérie à résister à l'action d'un antibiotique.

En France, l’antibiorésistance serait responsable de 139.000 hospitalisations annuelles, selon Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance Maladie. La résistance aux antibiotiques se manifeste par la capacité d'une bactérie à résister à l'action d'un antibiotique, ce qui peut provoquer des difficultés, voire une impossibilité de traiter certaines infections. Or, la consommation d’antibiotiques est en constante hausse depuis 2021, selon Santé publique France. En 2022, l’organisme a constaté que "plus de 800 prescriptions d’antibiotiques pour 1.000 habitants ont été réalisées au cours de l’année (hors hospitalisation), soit une augmentation de 16,6 % par rapport à 2021."

Une consommation très élevée d’antibiotiques chez les enfants

Cette augmentation intervient après une baisse importante des prescriptions d’antibiotiques en 2020 due aux mesures de protection contre la Covid-19, qui ont contribué à réduire la fréquence de certaines infections bactériennes. "Les années 2021 et 2022 se sont accompagnées d’une reprise des infections hivernales courantes, des consultations médicales et des prescriptions d’antibiotiques, particulièrement au cours de leurs derniers trimestres (…) Les prescriptions et les consommations d’antibiotiques ont augmenté en 2022 à un rythme plus soutenu qu’en 2021, respectivement + 16,6 % et +14,0 %. Les niveaux observés restent toutefois légèrement inférieurs à ceux de 2019", a noté Santé publique France.

Les chercheurs ont également observé une consommation d’antibiotiques supérieure à celle de 2019 chez les enfants de 0 à 4 ans et une "reprise de très grande ampleur des consommations en 2022 (+41,8 % par rapport à 2021) chez les enfants de 5 à 14 ans". En 2022, les femmes âgées de 15 à 64 ans ont aussi eu une consommation plus élevée d’antibiotiques par rapport aux hommes.

Quant aux prescriptions d’antibiotiques, une légère hausse a été identifiée chez les plus de 80 ans en ville et en Ehpad entre 2021 et 2022.

Les antibiotiques n’ont aucun effet sur les infections virales

En décembre 2023, Santé publique France, le ministère de la Santé et de la Prévention et l’Assurance Maladie diffuseront une campagne de prévention "Les antibiotiques : bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser", afin de sensibiliser sur l'utilisation des antibiotiques.

Pour rappel, les antibiotiques sont prescrits uniquement en cas d’infection bactérienne. Ces traitements ne sont pas efficaces contre les infections virales comme la grippe ou la bronchiolite. Pour lutter contre l'antibiorésistance, Santé publique France a dévoilé quatre règles essentielles lorsque l’on prend un traitement antibiotique :