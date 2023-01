Antibiorésistance : un nouveau spray créé pour combattre les infections

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont montré que 99,99 % des bactéries sont tuées par le matériau et que la capacité bactéricide est active pendant environ 48 heures, permettant son utilisation dans un large éventail d'applications cliniques.

Selon Santé Publique France, 125.000 infections à bactéries multirésistantes ont été enregistrées dans l'Hexagone en 2015.

Les bactéries résistantes aux antibiotiques causent près de 1,3 million de décès par an dans le monde (5.500 en France).

L'Organisation Mondiale de la Santé classe la résistance aux antibiotiques parmi les dix principales menaces pour la santé mondiale. Les scientifiques recherchent constamment de nouvelles solutions pour lutter contre les bactéries résistantes et réduire le recours aux antibiotiques. Une équipe de chercheurs de l'université de technologie de Chalmers en Suède en a trouvé une qui pourrait s'avérer efficace.

Dans deux récentes études, publiées dans l’International Journal of Pharmaceutics et la revue ACS Applied Bio Materials, le groupe de chercheurs présente un nouveau spray capable de tuer les bactéries résistantes aux antibiotiques. Ce spray peut également être utilisé pour soigner les plaies et directement sur les implants et autres dispositifs médicaux.

Un spray avec de nombreux avantages pour traiter les infections bactériennes

"Notre innovation peut avoir un double impact dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Notre matériau s'est avéré efficace contre de nombreux types de bactéries, y compris celles qui sont résistantes aux antibiotiques, comme le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM). Mais il a également le potentiel de prévenir les infections et donc de réduire le besoin d'antibiotiques", explique Martin Andersson, responsable de la recherche pour l'étude et professeur de chimie et de génie chimique à l’université Chalmers, dans un communiqué.

Ce nouveau revêtement anti-bactérien est constitué de petites particules d'hydrogel équipées d'un type de peptide (des protéines de petite taille constituées de chaînes d'acides aminés) qui s’attachent efficacement aux bactéries pour les tuer. Lors de précédents travaux, les chercheurs avaient montré comment les peptides pouvaient être utilisés dans les matériaux de soin des plaies, tels que les pansements. Dans ces deux nouvelles études, le matériau bactéricide est utilisé sous la forme d'un spray pour les plaies et comme revêtement sur les dispositifs médicaux introduits dans le corps. Ce spray, capable d’atteindre les plaies profondes, présente de nombreux avantages par rapport aux autres sprays et désinfectants existants pour traiter et prévenir les infections.

"Pulvérisé sur la plaie, il peut tuer les bactéries dans un temps plus court"

"La substance contenue dans ce spray pour les plaies est totalement non-toxique et n'affecte pas les cellules humaines. Contrairement aux sprays bactéricides existants, elle n'inhibe pas le processus de guérison du corps. Les matériaux, qui sont simplement pulvérisés sur la plaie, peuvent également tuer les bactéries dans un temps plus court”, précise le co-auteur Edvin Blomstrand, doctorant en chimie à l'université de technologie de Chalmers.

Pour les traitements dans lesquels des matériaux tels que des implants et des cathéters sont insérés dans notre corps, les infections sont un problème majeur, puisque l'une des principales sources d'infections nosocomiales provient de l'utilisation de cathéters urinaires. "Les cathéters peuvent être parfois contaminés par des bactéries lors de leur introduction dans le corps, ce qui peut entraîner une infection. L'un des principaux avantages de ce revêtement est que les bactéries sont tuées dès qu'elles entrent en contact avec la surface. Un autre est qu'il peut être appliqué sur des produits existants qui sont déjà utilisés dans les soins de santé, il n'est donc pas nécessaire d'en produire de nouveaux”, ajoute Annija Stepulane, également doctorante en chimie à Chalmers et co-autrice.

Dans l'étude, les chercheurs ont testé le revêtement sur des matériaux en silicone utilisés pour les cathéters, mais ils soulignent l'opportunité de l'utiliser sur d'autres biomatériaux.