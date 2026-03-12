Alimentation : pourquoi l’IA peut donner de mauvaises habitudes aux ados

En matière d’alimentation, mieux vaut ne pas faire entièrement confiance à l’intelligence artificielle. Des chercheurs de l’université d’Istanbul l’ont constaté dans une étude parue dans Frontiers in Nutrition. Ils ont découvert que les menus générés par l’IA pour des adolescents étaient incomplets : les nutriments et calories étaient insuffisants pour remplir tous les besoins nutritionnels des jeunes.

IA et alimentation : des besoins énergétiques sous-estimés

"De nombreux adolescents confrontés à des problèmes de poids se tournent vers des modèles d'IA pour les aider à élaborer des plans de repas dans le but de maigrir", expliquent-ils. Pour étudier la pertinence de ces propositions nutritionnelles, ils ont comparé les capacités de planification de repas de cinq modèles d’IA : ChatGPT 4, Gemini 2.5 Pro, Bing Chat-5GPT, Claude 4.1 et Perplexity. Le prompt indiqué demandait de créer des menus pour trois jours pour des adolescents souhaitant perdre du poids. En parallèle, les scientifiques ont indiqués aux logiciel l'âge, la taille et le poids de la personne concernée. "Lorsqu'on a comparé des plans alimentaires générés par l'IA à ceux élaborés par une diététicienne spécialisée dans les maladies de l'adolescent, les résultats ont montré que les modèles d'IA sous-estimaient les besoins énergétiques d'environ 700 calories en moyenne, constatent les auteurs. Cette différence, équivalente à un repas complet, est suffisamment importante pour avoir de graves conséquences cliniques."

Menus générés par IA : un déséquilibre en matière de nutriments

Les apports en nutriments étaient aussi inadaptés pour les adolescents. Par exemple, la quantité de glucides était insuffisante : elle ne représentait que 32 à 36 % de l'apport énergétique total, alors qu’elle doit représenter entre 45 et 50 % de cet apport, selon les recommandations des autorités sanitaires. En ce qui concerne les protéines, les modèles d'IA recommandaient environ 20 g de plus que la diététicienne, ce qui portait la part des protéines à environ 21-24 % de l'apport énergétique total. Ce taux est légèrement supérieur aux quantités conseillées (entre 15 et 20 % de l’apport énergétique total). Pour les lipides, les apports étaient beaucoup plus élevés en comparaison au plan réalisé par la diététicienne, et supérieurs aux recommandations : 41 à 45 % de l’apport énergétique total dans le plan établi par l’IA, contre 30 à 35 % selon l’Académie nationale des sciences, de l'ingénierie et de la médecine des États-Unis.

Alimentation : l’IA génère des réponses "plausibles plutôt que cliniquement précises"

Les auteurs soulignent que l’IA ne peut pas fonder ses réponses sur des informations nutritionnelles validées scientifiquement, même s’il existe de nombreuses ressources accessibles en ligne, comme les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. "Les modèles d'IA sont principalement entraînés à générer des réponses qui paraissent plausibles et faciles à utiliser, plutôt que cliniquement précises, souligne Dr Ayşe Betül Bilen, autrice principale de ces travaux. Nos résultats suggèrent qu'ils peuvent s'appuyer sur des modèles alimentaires généralisés ou populaires au lieu d'intégrer pleinement les besoins nutritionnels spécifiques à chaque âge."

Avec son équipe, elle appelle les adolescents à la prudence. Il est essentiel qu’ils évitent les régimes trop riches en lipides ou en protéines et ceux trop restrictifs. "L'adolescence est une période cruciale pour la croissance physique, le développement osseux et la maturation cognitive, rappelle la spécialiste. Un apport énergétique et glucidique insuffisant, associé à un rapport protéines/lipides élevé, peut présenter des risques pendant la période de croissance."