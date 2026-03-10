Allergies alimentaires : cette découverte ouvre la voie vers de nouvelles thérapies

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont identifié trois fragments de protéines alimentaires qui aident le système immunitaire à reconnaître certains aliments comme sûrs.

Ces fragments, issus du soja, du maïs et du blé, interagissent avec des cellules immunitaires appelées lymphocytes T régulateurs.

Cette découverte pourrait améliorer la compréhension des allergies alimentaires et ouvrir la voie à de nouvelles thérapies.

Environ une personne sur trois est allergique à quelque chose, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Parmi les plus courantes, il y a celles alimentaires, auxquelles le système immunitaire réagit par des manifestations inflammatoires de survenue brutale, notamment respiratoires, cutanées ou digestives.

Le système immunitaire décide des allergies

D’après le Manuel MSD, dans la plupart des cas, les allergies alimentaires se développent à cause d’un dysfonctionnement du système immunitaire qui considère, à tort, qu’un aliment est dangereux. En effet, lorsque l’on mange notre organisme travaille. Sans que nous nous en rendions compte, il décide pour chaque substance ingérée si elle est sûre ou non. C’est ce mécanisme, appelé “tolérance orale”, que des chercheurs ont étudié pour tenter de mieux comprendre l’origine des allergies.

Dans une étude, publiée dans la revue Science Immunology, des scientifiques indiquent avoir identifié trois fragments de protéines alimentaires qui aident le système immunitaire à reconnaître certains aliments comme sûrs. Ces fragments, appelés épitopes, proviennent de trois aliments d’origine végétale : le soja, le maïs et le blé.

L’action des fragments de protéines alimentaires sur les lymphocytes T régulateurs

Mais comment ces fragments de protéines peuvent aider le système immunitaire ? En interagissant avec les lymphocytes T régulateurs. Il s’agit d’un type de cellules immunitaires qui participent au contrôle de l’inflammation et préviennent les réactions immunitaires excessives. Ce serait donc l’échange entre les épitopes et les lymphocytes T régulateurs qui influencerait la tolérance alimentaire.

Pour en être sûrs, les chercheurs ont mené des expériences chez des souris nourries avec une alimentation classique. En observant le comportement des lymphocytes T régulateurs, ils ont rapidement observé l’échange avec les épitopes : ces fragments de protéines se fixaient aux cellules immunitaires, qui ne réagissaient pas négativement. Au contraire même car, une fois fixés, les fragments de protéines étaient perçus comme inoffensifs et pouvant donc être tolérés par l’organisme.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont aussi observé que les lymphocytes T régulateurs étaient le plus souvent situés dans l’intestin, où ils contribuaient à maintenir un environnement immunitaire stable. Néanmoins, leur action changeait en fonction de l’état de l’organisme : ils pouvaient soit réduire une inflammation existante, soit maintenir un état sans inflammation.

“En tant que chercheuse en sciences fondamentales, il est important de comprendre le fonctionnement normal du système immunitaire, en parallèle des mécanismes pathologiques, explique Jamie Blum, l’une des auteures, dans un communiqué. Comprendre comment le système immunitaire reconnaît normalement une protéine comme étant sans danger pourrait conduire à de nouvelles thérapies visant à favoriser la tolérance chez les personnes souffrant d’allergies.” Un espoir pour les 6 % d’enfants et plus de 3 % d’adultes qui souffrent d’allergies alimentaires en France, selon l’Assurance maladie.