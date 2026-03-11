Deux Français sur trois exposés au bruit : comment protéger ses oreilles ?

L'ESSENTIEL 66 % des Français sont exposés quotidiennement au bruit.

Près de 7 Français sur 10 rapportent au moins un trouble auditif.

Le bruit devient dangereux pour l'audition quand il dépasse 85 décibels.

Travaux, trafic routier, musique (trop) forte, lieu de travail bruyant… Il est de nos jours bien difficile de trouver le silence. En effet, 66 % des Français sont exposés au bruit dans leur quotidien, selon une étude Krys Audition menée avec Ipsos bva en février 2026. Entre la fatigue, les troubles du sommeil et les risques accrus de maladies cardiovasculaires ou même de démence, cette pollution sonore n’est pas sans conséquence sur la santé et il est important d’essayer de s’en protéger.

Le bruit impacte la vie et la santé de près de 40 % des Français

Si la majorité des Français sont exposés au bruit, les plus touchés sont les 18–24 ans et les personnes habitant en région parisienne, confirmant une pression plus forte dans les espaces urbains. Selon l’étude réalisée auprès de 1.000 adultes âgés de 18 à 55 ans, près d’un sondé sur deux a reconnu être plus sensible aux sons qu’il n’a pas choisis. Par exemple, ceux de la circulation, de la foule, des transports en commun…

39 % des personnes interrogées ont constaté que le bruit avait un impact sur leur vie quotidienne, mais aussi sur leur santé. Les troubles qu’ils ont le plus fréquemment cité sont des tensions psychiques et attentionnelles (73 %), de la fatigue (60 %), et de la somatisation corporelle (45 %). L'ouïe peut aussi être touchée par cette sollicitation constante. Près de sept Français sur dix déclarent ressentir au moins un trouble auditif, même occasionnel. Les plus fréquents sont la difficulté à entendre dans un contexte sonore dense (35 %) et une sensibilité accrue à certains sons (27 %).

Si la pollution sonore extérieure est assez facilement pointée du doigt, les Français n’ont pas toujours conscience que leurs propres habitudes peuvent mettre leurs oreilles en danger. 28 % d’entre eux utilisent chaque jour un casque audio, une proportion qui atteint 55 % chez les 18–24 ans. Et ils sont plus de huit sur dix à s’estimer raisonnables, tant sur le volume que sur la durée d’écoute. Or, un mauvais usage peut aussi impacter l'ouïe.

Les bons gestes pour protéger son audition

L’oreille est en danger lorsque le bruit dépasse 85 décibels (équivalent au bruit d’une tondeuse). La durée d’exposition joue également un rôle. Plusieurs gestes permettent de protéger alors son ouïe. Il faut dans un premier temps faire attention à son environnement sonore. À la maison, il est conseillé de ne pas avoir la télévision ou la radio trop fort et pas allumé en permanence. Pour se protéger des sons extérieurs, il est possible de mieux isoler les pièces en installant des tapis ou des rideaux épais, et bien sûr en misant sur du double ou triple vitrage.

Concernant les casques et écouteurs, il faut privilégier ceux avec réduction de bruit, car ils permettent d’écouter la musique moins fort dans les environnements bruyants. Par ailleurs, le volume ne doit pas être supérieur à la moitié du maximum possible.

Dans les lieux bruyants comme les concerts ou les chantiers, il faut utiliser des bouchons d’oreilles et s’éloigner quand c’est possible des sources sonores (enceintes, machines…). Il est également conseillé de faire des pauses régulièrement afin que les oreilles puissent se “reposer” (30 minutes toutes les deux heures ou 10 minutes toutes les 45 minutes).

Dans les discothèques, les bars musicaux et les concerts, l’Assurance Maladie conseille d’éviter l’abus d'alcool et la prise de médicaments. Ces derniers peuvent altérer la perception auditive. "Cela peut en effet atténuer la sensation de douleur des oreilles qui représente un signal d’alerte en cas d’écoute de musique amplifiée trop forte".