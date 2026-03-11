Tiques : on sait enfin où se cachent les bactéries de la maladie de Lyme

L'ESSENTIEL Les analyses de l’Inrae montrent que 27 % des tiques étudiées contiennent au moins un agent pathogène dangereux pour l’Homme.

La grande majorité des tiques collectées (94 %) appartient à l’espèce Ixodes ricinus, principale vectrice de la maladie de Lyme.

Cependant, d’autres agents pathogènes, responsables de l’anaplasmose, de la néoehrlichiose et de babésioses, ont aussi été identifiés chez les parasites.

Entre 2017 et 2019, des scientifiques de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) de l’université de Lorraine, de VetAgro Sup et de l’Anses, ont collecté 2.009 tiques (approximativement 150 par grande région française) envoyées par les citoyens piqués dans le cadre du programme CiTIQUE, qui "a pour but d’améliorer les connaissances sur les tiques piqueuses et les agents pathogènes qu’elles transmettent afin d’améliorer la prévention." Pour rappel, les tiques, qui s’accrochent à la peau pour se nourrir du sang de leurs hôtes, peuvent, si elles sont infectées par la bactérie Borrelia, transmettre la maladie de Lyme. "Si elle n'est pas soignée, cette infection aiguë peut devenir chronique et diffuser de la peau à tout l’organisme. Elle donnera alors des complications graves qui peuvent toucher plusieurs organes (articulations, cerveau, cœur...)", indique le Dr Jean-Paul Marre.

Maladie de Lyme : 15,4 % des tiques Ixodes ricinus porteuses de Borrelia burgdorferi s.l.

Après avoir identifié l’espèce des tiques dans le cadre du programme CiTIQUE, les chercheurs français a caractérisé leur contenu infectieux. Dans le détail, une vingtaine d’agents pathogènes a été recherché. Selon les résultats, 27 % des tiques analysées sont porteuses d’au moins un agent pathogène pour les êtres humains. Les chercheurs ont constaté que 94 % des tiques analysées étaient des Ixodes ricinus. Parmi ces acariens, 15,4 % sont porteuses de Borrelia burgdorferi s.l., bactéries responsables de la maladie de Lyme, 7,1 % sont porteuses de Anaplasma phagocytophilum, bactérie responsable de l’anaplasmose granulocytaire, 2,9 % sont porteuses de Neoehrlichia mikurensis, bactérie responsable de la neoehrlichiose, 1,3 % sont porteuses de Babesia spp, parasite responsable de babésioses. D’après les données, 3 % des tiques examinés appartiennent au genre Dermacentor dont 45 % sont porteuses de Rickettsia spp, bactéries responsables de rickettsioses.

Autre constat : 4,5 % des tiques sont porteuses d’au moins deux agents pathogènes différents. En cas de piqûres, il est possible d’y être exposé mais ne pas tomber malade. Le risque d’être infecté dépend de la souche de l’agent pathogène, du temps de nourrissage de la tique, et du statut du système immunitaire de la personne.

Les larves porteuses de Borrelia sont aussi "capables d’infecter un nouvel hôte"

"Il est à souligner que 7,3 % des larves d’I. ricinus sont porteuses de Borrelia burgdorferi sensu lato. Or les larves, qui constituent le premier stade de développement des tiques après l’éclosion des œufs, ne sont pas censées être infectées par Borrelia car elles n’ont pas encore pris leur premier repas sanguin. Ce résultat important est conforté par un nombre croissant d’études qui montrent que les larves peuvent tout de même être porteuses de cette bactérie pathogène et sont même capables d’infecter un nouvel hôte", signale l’Inrae qui estime que ces cartographies constituent un appui aux politiques publiques de santé pour la gestion des risques liés aux tiques. "Elles profiteront également aux professionnels de santé qui disposeront ainsi d’une meilleure connaissance des agents pathogènes qui circulent sur leur territoire."