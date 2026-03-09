Anxiété et vieillissement : pourquoi le sommeil profond est essentiel

L'ESSENTIEL Une étude montre que le sommeil profond réduit l'anxiété chez les personnes âgées.

La clé pour apaiser l'anxiété en vieillissant se trouverait-elle dans notre sommeil ? Aux Etats-Unis, des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley suggèrent que le sommeil profond pourrait jouer un rôle essentiel pour réguler les émotions chez les personnes âgées. Même lorsque le cerveau subit les effets de l’âge, une bonne nuit de sommeil profond semble agir comme un véritable remède naturel contre l'anxiété.

Le sommeil profond, un régulateur d'émotions

Avec l'âge, le sommeil devient souvent plus fragmenté et moins profond. Parallèlement, certaines régions du cerveau impliquées dans la régulation des émotions peuvent perdre du volume. Pour comprendre comment ces phénomènes interagissent, les scientifiques ont étudié le lien entre sommeil, anxiété et atrophie cérébrale. Leurs résultats, publiés dans la revue Communications Psychology, montrent que le sommeil profond, appelé sommeil Non-REM à ondes lentes – une des phases du sommeil avant le sommeil paradoxal – joue un rôle crucial dans la gestion de l'anxiété.

On sait que "le sommeil profond, et en particulier l'activité cérébrale à ondes lentes, peut soutenir fortement la régulation de l'anxiété chez les jeunes adultes", note la Dre Eti Ben Simon, première autrice des travaux, dans un communiqué. Pour vérifier si cet effet protecteur existait aussi avec l'âge, les chercheurs ont étudié 61 adultes en bonne santé âgés de plus de 65 ans. Chaque participant a passé une nuit dans un laboratoire où son activité cérébrale a été enregistrée grâce à un électroencéphalogramme (EEG). Le lendemain, les chercheurs ont réalisé une IRM pour évaluer l'atrophie de certaines zones du cerveau liées aux émotions. "L'EEG nous indique la capacité du cerveau endormi à produire de fortes ondes lentes nécessaires à la régulation émotionnelle, tandis que l'IRM révèle l'usure des circuits émotionnels", explique la Dre Ben Simon.

Le sommeil profond, un "thérapeute émotionnel nocturne"

Les résultats montrent que les personnes âgées qui ont toujours un sommeil profond de bonne qualité présentent moins d'anxiété, même lorsque certaines régions du cerveau ont perdu du volume. Le professeur Matthew Walker, co-auteur de l'étude, résume ce phénomène ainsi : "Le sommeil profond est comme un thérapeute émotionnel nocturne pour le cerveau, travaillant silencieusement pendant la nuit pour empêcher l'anxiété d'apparaître le lendemain matin."

Selon les scientifiques, ces travaux pourraient ouvrir la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques non médicamenteuses visant à améliorer le sommeil profond chez les seniors. "Même dans un cerveau vieillissant, le sommeil profond reste l'endroit où se produit une grande partie de la guérison émotionnelle", conclut la Dre Ben Simon.