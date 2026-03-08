Petit chien vs grand chien : qui altère le plus l’air de votre maison ?

L'ESSENTIEL Selon l'étude, les chiens ont un impact sur la qualité de l’air intérieur.

Les petits chiens produisent davantage de particules en suspension.

Les gros libèrent plus de microbes dans l’air que les humains.

Avoir un chien à ses côtés apporte beaucoup de joie, de plaisir, de réconfort…. et de pollution intérieure ! Une nouvelle étude, publiée dans la revue Environmental Science & Technology le 1er février 2026, révèle que nos compagnons à quatre pattes - qu’ils soient petits ou grands - modifient la qualité de l’air de nos foyers.

Pollution de l’air intérieur : l’impact des chiens dépend de leur taille

Pour évaluer l’impact d’une présence canine dans une pièce, les chercheurs ont réuni d’un côté 4 chihuahuas et de l’autre 3 gros chiens (un mastiff tibétain, un terre-neuve et un mastiff anglais). Chaque groupe a été testé séparément. Ils étaient placés dans une pièce fermée en présence de leurs maîtres. Pour mesurer la qualité de l’air, les scientifiques ont mesuré la présence de différents polluants atmosphériques, notamment les gaz, les particules fines et les microbes, émis par les animaux.

Les analyses de données ont montré que les toutous les plus imposants émettent du dioxyde de carbone et de l'ammoniac à des taux similaires à ceux des humains et à des niveaux nettement supérieurs à ceux des petits chiens.

Toutes les bêtes ont émis plus de particules en suspension dans l'air (de 1 nanomètre à 10 micromètres de large) que leurs propriétaires. Mais, attention aux petites boules de poils ! Les chihuahuas avaient libéré le plus grand nombre de particules. Les chercheurs avancent que c’était probablement dû au fait qu'ils étaient plus actifs pendant les expériences.

De leur côté, les chiens de gros gabarit ont libéré le plus grand nombre de bactéries et de champignons dans l'air. "Nombre de ces micro-organismes provenaient de l'environnement extérieur, ce qui a modifié la composition microbienne intérieure d'une manière différente de celle des humains", ajoutent les auteurs dans un communiqué.

Les chiens transportent avec eux la pollution jusqu’à l’intérieur

Pour les chercheurs, leurs travaux montrent que les chiens, et plus particulièrement les grands chiens, pourraient avoir "un impact sur la qualité de l'air intérieur comparable, voire supérieur, à celui des humains". Ils précisent que le meilleur ami de l’Homme agit comme un "vecteur de transport mobile", en emmenant avec eux des particules et des microbes provenant d'autres environnements vers les espaces intérieurs.

"Les animaux domestiques font partie intégrante de notre environnement intérieur. En quantifiant la contribution des chiens à la qualité de l'air intérieur, nous pouvons élaborer des modèles plus réalistes de la qualité de l'air et de l'exposition, et mieux orienter les stratégies de ventilation, sans pour autant blâmer les animaux ni décourager leur possession", explique Dusan Licina, auteur principal de l'étude.

L’équipe prévoit de poursuivre ses recherches sur ce sujet en se concentrant sur d'autres animaux domestiques, tels que les chats, les lapins et les rongeurs.