Ados épuisés : pourquoi ils dorment de moins en moins

L'ESSENTIEL Le manque de sommeil chez les adolescents américains a fortement augmenté entre 2007 et 2023.

Près de 77 % d'entre eux dorment moins de sept heures par nuit.

En cause : les longues journées d'école, les activités extrascolaires, la vie sociale et un lever trop tôt par rapport à leur rythme biologique.

Dormir cinq ou six heures par nuit : serait-ce en train de devenir la norme chez les adolescents ? Aux États-Unis, une vaste étude révèle une dégradation continue du sommeil des lycéens depuis plus de quinze ans. Des chercheurs évoquent désormais une véritable "crise du sommeil" chez les jeunes, avec des conséquences préoccupantes pour leur santé mentale et cognitive.

Une baisse continue du temps de sommeil

La recherche, publiée dans la revue scientifique JAMA et basée sur les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), a analysé les réponses de 120 950 lycéens américains entre 2007 et 2023. Les chercheurs ont examiné la durée moyenne de sommeil lors des nuits d'école. Résultat : la proportion d'adolescents qui ne dorment pas suffisamment, c'est-à-dire sept heures ou moins par nuit (selon les recommandations de l'American Academy of Sleep Medicine), est passée de 68,9 % en 2007 à 76,8 % en 2023. La hausse est surtout liée à l'augmentation du "sommeil très court", soit cinq heures ou moins par nuit, qui est passé de 15,8 % à 23 %.

Si les écrans sont souvent accusés de perturber le sommeil, l'étude montre que le phénomène touche presque tous les adolescents, qu'ils présentent ou non des comportements à risque comme l'usage intensif des réseaux sociaux ou des jeux vidéo. Selon les chercheurs, d'autres facteurs structurels jouent un rôle clé : les longues journées d'école, les activités extrascolaires et une vie sociale intense contribuent à réduire le temps de repos. Surtout, les adolescents doivent souvent se lever trop tôt par rapport à leur rythme biologique.

Citée par le New York Post, la Dre Courtney Bancroft, directrice clinique de la santé comportementale numérique chez Northwell Health, explique : "Le décalage de l’horloge biologique chez les adolescents correspond à un changement de rythme circadien cérébral par rapport à l'enfance. Ils ne commencent donc à produire de la mélatonine que vers 23 heures, ce qui signifie qu'ils ne ressentent pas vraiment le sommeil avant cette heure-là".

Dépression, anxiété et troubles cognitifs au tournant

Les conséquences d'un manque chronique de sommeil sont nombreuses : les adolescents qui dorment trop peu présentent davantage de risques de dépression, d'anxiété ou de troubles cognitifs. Certaines recherches suggèrent également un lien possible avec des maladies neurologiques plus tard dans la vie.

"Le véritable enjeu, c'est la crise du sommeil chez les adolescents, une crise qui s'est aggravée. C'est devenu une grave urgence de santé publique", souligne la Dre Courtney Bancroft. Pour les experts, certaines mesures structurelles pourraient améliorer la situation. Décaler l'heure de début des cours, par exemple, a récemment été associé à un sommeil plus long, un meilleur engagement scolaire et une amélioration de la santé mentale des élèves.



Le manque de sommeil chez les adolescents américains a fortement augmenté entre 2007 et 2023.

Près de 77 % d'entre eux dorment moins de sept heures par nuit.

En cause : les longues journées d'école, les activités extrascolaires, la vie sociale et un lever trop tôt par rapport à leur rythme biologique.