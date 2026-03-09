Ozempic, Wegovy : les maladies dont ces médicaments augmentent les risques

L'ESSENTIEL Une étude montre que la prise de médicaments GLP-1 pourrait être liée à une hausse accru d'ostéoporose de 30 %.

Le traitement est aussi associé avec un risque accru de goutte.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre ces associations.

Ozempic, Wegovy… les analogues du GLP-1, mis au point pour lutter contre le diabète, ont le vent en poupe, car ils aident aussi à combattre l’obésité. Toutefois, attention, ces traitements ne sont pas sans effet. Une étude présentée lors de la réunion annuelle de l'Académie américaine des chirurgiens orthopédiques a révélé que ces médicaments pourraient être liés à un risque légèrement plus élevé d'ostéoporose et de goutte.

Ozempic : un risque accru d'ostéoporose et de goutte

Lors de cette recherche, l’équipe a repris les dossiers de plus de 146.000 personnes souffrant d’obésité et de diabète de type 2 suivies pendant 5 ans. Elle a comparé les données des patients prenant des analogues du GLP-1b (Ozempic, Wegovy…) et de ceux qui n’en prenaient pas.

Résultat : environ 4 % des utilisateurs d'agonistes du GLP-1 ont développé une ostéoporose, contre un peu plus de 3 % chez les non-utilisateurs. Cela représente une augmentation du risque de développer la maladie du squelette d'approximativement 30 %. La prise du médicament augmente également le risque de goutte d'environ 12 %.

"Ce n'est pas énorme", explique le Dr John Horneff, professeur agrégé de chirurgie orthopédique à l'Université de Pennsylvanie et principal auteur de l'étude. "Mais dans les données analysées, on a même constaté un quasi-doublement du risque de développer un problème de densité minérale osseuse à cinq ans", ajoute-t-il lors d’une interview accordée à NBC. Cette étude observationnelle corrobore les résultats de travaux antérieurs ayant aussi mis en évidence un lien entre la santé des os et la prise d’Ozempic ou de produits similaires.

La perte de poids au cœur de la hausse observée ?

La recherche a mis en lumière l’association entre les médicaments GLP-1 et l’ostéoporose et la goutte. Mais elle n’a pas étudié les causes. Le Pr Horneff reconnaît que d'autres recherches sont nécessaires pour comprendre l’origine de ce lien. Il a néanmoins quelques théories. Comme les médicaments suppriment l'appétit, les patients pourraient ne pas absorber les nutriments nécessaires à la bonne santé des os comme la vitamine D et le calcium.

Une autre possibilité selon lui serait que la perte de poids rapide change la façon dont le corps se construit et décompose les os.

"C'est la même idée que lorsque nous entendons toujours parler d'astronautes qui vont dans l'espace et qu'ils sont dans un environnement à gravité zéro pendant trop longtemps", explique l’expert au journal américain. "Il n'y a plus rien qui force leurs os à supporter leur poids. Et beaucoup de ces astronautes reviennent avec une faible densité osseuse. On suppose donc que chez ces patients, le squelette était habitué à maintenir une certaine structure, et que soudainement, cette structure se trouve affaiblie."

Pour la goutte, le scientifique avance qu’un amaigrissement rapide peut entraîner un pic temporaire d'acide urique, augmentant ainsi le risque de goutte.