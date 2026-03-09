Christina Applegate se confie sur son anorexie : «Je voulais que mes os ressortent»

L'ESSENTIEL Quant à l’adolescence, Christina Applegate a commencé à jouer le rôle de Kelly Bundy dans le rôle de la sitcom "Mariés… deux enfants", elle a développé des troubles de conduites alimentaires, notamment l’anorexie.

Dans son livre, l’actrice explique qu’elle pouvait quasiment ne rien manger pendant une journée et qu’elle se punissait lorsqu’elle mangeait.

Pour elle, cette maladie était un moyen de reprendre le contrôle face à des expériences difficiles de son enfance, comparant ce mécanisme à certains aspects du trouble obsessionnel-compulsif.

"Kelly Bundy." C’est le rôle joué par Christina Applegate, à l’âge de 15 ans, dans la sitcom "Mariés… deux enfants" et qui l’a révélée au grand public. Dans un passage de son livre, "You with the Sad Eyes" dont la sortie est prévue ce mois de mars, elle se confie sur ses problèmes d'image corporelle et d'anorexie qui sont apparus lorsqu'elle a commencé à travailler sur la série et qui n'ont fait qu'empirer une fois devant la caméra. "Ce personnage m'a vraiment mise dans une situation difficile, car je devais être maigre. J'avais une vision précise des vêtements que je voulais qu'elle porte, et pour porter ces vêtements (qui laissaient deviner le moindre changement), j'ai dû aggraver encore plus dans mes troubles alimentaires", peut-on lire dans un extrait publié par Vulture.

"L'anorexie me permet de reprendre" le contrôle

Après quelques années dans la comédie télévisée, le personnage d'Applegate portait des vêtements moulants, des jupes plus courtes et affichait un ventre proéminent – un style qui ne passait pas inaperçu auprès du public. "À la cinquième saison, mon Dieu : je pouvais entrer dans le salon, comme je l'ai fait dans l'épisode 13, 'Le Parrain', vêtue d'une veste en cuir à franges sur une chemise rouge courte, et il y avait une pause de cinq secondes dans la scène pendant que la foule me criait dessus avec enthousiasme. Quand je repense à tout ça aujourd'hui, je grimace. La série était en effet vulgaire et obscène, et elle n'aurait aucune chance d'être produite de nos jours."

Pour rappel, l’anorexie mentale est un refus volontaire de prise de poids associé à la peur intense de devenir gros. Afin d’éviter cela, la personne va arrêter de manger, malgré la sensation de faim, pour maintenir un poids très inférieur au seuil minimal recommandé pour son âge et sa taille. Dans le cas de Christina Applegate, les signes de la maladie étaient similaires aux symptômes du trouble obsessionnel-compulsif. "Quand quelqu'un me fait perdre le contrôle, je dois le reprendre, et l'anorexie me permet de le faire. Comme beaucoup de personnes traumatisées, j'ai un besoin intense de contrôle, et la nourriture est un domaine où je peux l'obtenir", a-t-elle expliqué.

Anorexie : 3 grands axes pour la traiter

Si ce trouble n’est pas pris en charge, il peut conduire à la mort. C’est pourquoi les signes doivent être pris au sérieux et amener à consulter rapidement son médecin traitant. Pour poser le diagnostic, le praticien doit "d’abord chercher à retracer l’histoire de la maladie. Tout commence par la volonté de perdre du poids et de débuter un régime. Diminution des rations, suppression des graisses, augmentation de la consommation de liquides, hyperactivité physique et intellectuelle intense sont les signes caractéristiques", précise le Dr Damien Amouyel. Une fois le diagnostic établi, la prise en charge s’organise autour du retour à un poids normal, de la rééducation du comportement alimentaire et la psychothérapie cognitivo-comportementale, car à ce jour, il n’existe pas de médicaments contre les troubles alimentaires à proprement parler.