L'eau pétillante hydrate-t-elle aussi bien que l'eau plate ?

Réguler la température corporelle, alimenter les organes en oxygène, conserver une belle peau, lubrifier les articulations, éliminer les déchets de l'organisme... On ne présente plus les bienfaits de l’eau sur le corps. Mais qu’en est-il de l’eau pétillante, qui séduit de plus en plus ? Cette boisson pleine de bulles hydrate-t-elle vraiment aussi bien que l'eau du robinet ? Selon des experts cités par l’American Heart Association (AHA), la réponse est globalement oui... à condition de rester attentif à sa composition.

Attention aux minéraux… et au sodium

L'eau pétillante est simplement de l'eau dans laquelle on a ajouté du dioxyde de carbone. D'après la Dre Colleen Muñoz, professeure à l'Université de Hartford (Etats-Unis), elle peut parfaitement contribuer à l'hydratation quotidienne. "Globalement, l’eau gazeuse semble bénéfique pour l'apport total en liquides", explique-t-elle dans un article de l’AHA. "Elle peut jouer de façon remarquable" dès lors qu’on en boit suffisamment : environ treize verres d'eau par jour pour les hommes et neuf pour les femmes (davantage durant la grossesse ou l'allaitement).

Mais attention, toutes les eaux pétillantes ne se valent pas. Certaines contiennent des minéraux comme le calcium, le magnésium ou le potassium. "Certains minéraux sont connus pour être bénéfiques, souligne la chercheuse. Le calcium renforce les os et les dents, le magnésium soutient les muscles et le cœur, et le potassium aide au fonctionnement du système nerveux." Reste que leur concentration varie fortement selon les marques.

Les eaux gazeuses peuvent aussi contenir beaucoup de sodium par rapport à l’eau du robinet. "Certaines peuvent atteindre jusqu'à 1.000 milligrammes de sodium. Si vous en buvez toute la journée, cela peut devenir problématique", prévient la Dre Muñoz. L’AHA recommande d'obtenir la majorité des vitamines et minéraux directement à partir d'une alimentation équilibrée.

Des effets sur les dents et l'appétit ?

L'acidité de l'eau pétillante suscite parfois des inquiétudes pour la santé dentaire. Toutefois, les recherches indiquent que son acidité reste généralement trop faible pour endommager l'émail des dents chez la plupart des personnes. La spécialiste conseille néanmoins de ne pas en faire l'unique boisson quotidienne : "Le volume consommé sur une longue période pourrait finir par menacer la santé dentaire."

Autre effet possible : les bulles peuvent favoriser la sensation de satiété. "Elle peut donner l'impression d'être plus rassasié et donc de manger moins", note la Dre Muñoz.