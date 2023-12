Eau pétillante : peut-on en boire sans risque pour la santé ?

L'ESSENTIEL L’eau pétillante est riche en minéraux, ce qui est bon pour la santé.

Mais certaines études mettent en avant des effets négatifs à la consommation d’eau pétillante comme la prise de poids.

Si vous buvez environ un litre et demi d’eau par jour, les bulles ne devraient pas poser de problèmes.

C’est une alternative aux sodas pour certains, un moyen de boire davantage pour les autres : l’eau pétillante est un incontournable. Mais peut-on remplacer l’eau plate par sa version à bulles ? Est-ce vraiment bon pour la santé ?

Santé : les bénéfices des minéraux présents dans l’eau pétillante

“Les eaux pétillantes sont très intéressantes et apportent un effet santé, car ce sont les eaux les plus riches en minéraux, peut-on lire sur le site de l’institut de recherche du bien-être de la médecine et du sport santé (IRBMS). Les eaux pétillantes, de par leur richesse en minéraux, peuvent palier à différentes carences (par exemple en magnésium), et elles sont très utiles également en récupération de l’effort physique.” Les bulles faciliteraient aussi la digestion, en stimulant la sécrétion de sucs gastriques.

Ces minéraux sont aussi bénéfiques pour prévenir certains problèmes de santé. D’après cette étude, boire de l’eau pétillante contribuerait à prévenir la formation de calculs rénaux, qui peut aboutir à une colique néphrétique, qui est une douleur intense de la région lombaire et abdominale.

“Des études indiquent que les eaux riches en minéraux – y compris celles qui contiennent de l’acide carbonique – sont bénéfiques pour la régulation de la tension artérielle”, explique The Conversation, dont l’article explique notamment qu’une bonne hydratation est importante pour la santé cardiaque.

Les points négatifs de l’eau pétillante sur la santé

D'après une étude publiée dans la revue Obesity Research and Clinical Practice, les boissons contenant du dioxyde de carbone favorisent la prise de poids. Leur consommation stimulerait l’hormone de la faim, la ghréline, et inciterait donc à plus manger.

L’eau pétillante - et plus largement les boissons gazeuses - serait aussi responsable, selon cette étude, d’augmenter le risque d’incontinence urinaire à l’effort ou, chez la femme de plus de 40 ans, d’engendrer une hyperactivité de la vessie.

Dernier point négatif : l’eau pétillante produite par les machines de gazéification aurait un pH faible, aux alentour de 3,58 selon cette étude. Du pH dépend l’acidité de la boisson et 3,58 est acide pour une eau car un jus de citron a un pH de 2. “En dessous de 4, la boisson présente un risque d’érosion de l’émail”, peut-on lire dans cet article.

Si la consommation d’eau est normale, soit environ un litre et demi par jour, il est tout à fait possible de ne boire que de l’eau pétillante. En revanche, si vous buvez deux à trois litres, il est préférable d'alterner avec de l’eau plate pour ne pas avoir un apport trop important en minéraux.