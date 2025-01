Eau gazeuse et perte de poids : les effets restent minimes

L'ESSENTIEL L'eau gazeuse, perçue comme rassasiante, pourrait-elle favoriser la perte de poids ? Une étude suggère qu'elle stimule légèrement l'absorption du glucose et le métabolisme, mais son impact reste minimal.

Le CO2 de l’eau gazeuse est absorbé dans l’estomac et converti rapidement en bicarbonate dans les globules rouges. Ce processus activerait des enzymes clés, stimulant l’absorption et l’utilisation du glucose.

Les effets secondaires de l’eau gazeuse, comme les ballonnements ou l'aggravation de troubles digestifs, appellent à la modération.

Boire de l’eau gazeuse pourrait-elle aider perdre du poids ? Une étude récente publiée dans la revue BMJ Nutrition Prevention & Health suggère que l’eau pétillante pourrait stimuler l’absorption du glucose et le métabolisme. Sauf que, au risque de décevoir certains, les effets sont si faibles qu’elle ne peut être considérée comme une solution à part entière.

Un parallèle entre eau pétillante et hémodialyse

Parce que l’eau gazeuse "remplit", elle est souvent perçue comme "rassasiante". En cela, elle pourrait aider à calmer les fringales et accélérer la digestion. Mais les mécanismes exacts par lesquels elle pourrait réduire les niveaux de glucose dans le sang et contribuer à la gestion du poids restent flous.

Pour explorer cette question, les chercheurs ont établi un parallèle entre la consommation d’eau pétillante et l’hémodialyse, une procédure médicale permettant de filtrer le sang chez les patients dont les reins sont défaillants. Pendant l’hémodialyse, le sang devient alcalin, produisant principalement du dioxyde de carbone (CO2), lequel est converti en bicarbonate. De manière similaire, le CO2 de l’eau gazeuse est absorbé dans l’estomac et converti rapidement en bicarbonate dans les globules rouges. Ce processus activerait des enzymes clés, stimulant l’absorption et l’utilisation du glucose, selon un communiqué.

Un impact réduit sur la gestion du glucose

Les scientifiques soulignent que, lors d’une séance typique d’hémodialyse de quatre heures, environ 9,5 g de glucose sont utilisés pour un volume de 48 litres de sang traité. Ces chiffres montrent que les réductions de glucose liées au CO2 sont minimes. Ainsi, bien que l’eau gazeuse puisse offrir un léger coup de pouce métabolique, elle ne représente pas une solution à elle seule pour perdre du poids. Les auteurs insistent sur l’importance d’une activité physique régulière et d’une alimentation équilibrée comme piliers essentiels d'une gestion durable du poids.

En conclusion, l’étude met également en garde contre les effets digestifs possibles de l’eau gazeuse, en particulier chez les personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux comme le syndrome de l’intestin irritable ou le reflux gastro-œsophagien. Des symptômes tels que ballonnements et gaz pourraient en effet survenir en cas de consommation excessive. "La modération est essentielle."