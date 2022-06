Quelle dose d’eau gazeuse peut-on boire par jour ?

L'ESSENTIEL Les enfants peuvent boire de l’eau gazeuse sans danger, mais il vaut mieux éviter d’en donner aux plus jeunes.

La présence de bulles peut être désagréable pour les jeunes enfants.

En cette période de forte chaleur, il est indispensable de bien s’hydrater chaque jour. La raison est simple : notre corps est composé de 60 % d’eau, mais nous en perdons une partie, à savoir entre 2 et 2,5 litres, par les urines, la transpiration et la respiration durant la journée. Pour maintenir l’équilibre de l’organisme, il convient de compenser cette perte et de boire un à 1,5 litre d’eau par jour.

Afin de parvenir à boire l’eau nécessaire au fonctionnement de leur corps, certains misent sur l’eau gazeuse plutôt que sur l’eau plate. Les eaux pétillantes "peuvent être conseillées aux faibles consommateurs d’eau, car les bulles peuvent contribuer au côté rafraîchissant, donc indirectement à la prise de boissons", indique l’Institut de Recherche du Bien-être de la Médecine et du Sport Santé (IRBMS). Cependant, ces dernières ne doivent jamais remplacer l’eau plate.

Quels sont les bienfaits de l’eau gazeuse ?

Pour rappel, l’eau gazeuse est une eau de source, minérale ou traitée, qui contient du gaz carbonique (dioxyde de carbone), soit naturellement, soit ajouté. D’après l’IRBMS, l’eau pétillante peut être bénéfique pour la santé car elle est riche en minéraux. Cette dernière peut pallier différentes carences, par exemple en magnésium. Elle est également utile en récupération d’un effort physique, car cette eau permet de compenser toutes les pertes minérales pendant la pratique d’un exercice. En outre, l’eau gazeuse facilite la digestion, en stimulant la sécrétion des sucs gastriques, et a un effet rassasiant.

Quelle quantité est-il possible de boire par jour ?

Bien qu’elle ait de nombreuses vertus, l’eau pétillante doit être ingérée avec modération. Elle "peut entraîner des ballonnements, si elle est consommée en excès", peut-on lire sur le site Manger Bouger. Il est conseillé de boire deux verres d’eau gazeuse maximum durant les repas et de boire en plus de l’eau plate. L’Assurance maladie préconise de veiller à consommer une eau pétillante pauvre en sodium, car certaines eaux gazeuses ont souvent une teneur élevée en sel, qui n’est pas recommandée pour les patients souffrant d’hypertension et les femmes enceintes.