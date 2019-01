Eau contaminée par vos canalisations : la sentir est aussi dangereux que la boire

1 630 cas de légionellose ont été recensés en France en 2017. Aux Etats-Unis, la maladie a touché 8 453 personnes en 2018. Dans les pays développés, peu de gens s'inquiètent de la qualité de l'eau, présumée bonne depuis des années. Sauf les scientifiques. Des chercheurs de l’université de l’Arizona et de Drexel ont mené des études sur l’eau qui coule chez nous et les bactéries qui peuvent la contaminer : ils constatent que l’eau que l’on sent peut être la source de la contamination, notamment à la légionellose. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Environmental Science & Technology.

Une infection bactérienne

La légionellose est une infection bactérienne aiguë du poumon, due à la bactérie Legionella. Dans 10 à 25 % des cas, la maladie est mortelle. Elle se transmet par les voies respiratoires : c’est pour cette raison que les chercheurs américains se sont intéressés à l’eau que l’on peut sentir. Si la bactérie est par exemple présente dans un système de climatisation ou dans les canalisations de la douche, il est possible de contracter la maladie.

La douche, principal transmetteur des bactéries

Les chercheurs ont constaté que la douche est la plus importante source de contamination. Leur recherche s’est intéressée à plusieurs sources de diffusion de gouttelettes d’eau : la chasse d’eau ou les lavabos par exemple. La douche est associée au risque le plus élevé car elle provoque une inhalation répétée d’eau. Lorsque les personnes sont équipées d’un système de douche économe en eau, le risque de contamination est légèrement moins élevé. Il est par contre plus élevé lorsque l’on est exposé à plusieurs sources de contamination ou lorsque l'on est plus fragile face aux infections, c'est le cas notamment des personnes âgées.

L’eau et ses dangers

L’eau peut être la source de nombreuses maladies, à la fois à cause de micro-organismes ou de composés chimiques présents dans celle que l'on boit, mais aussi parce qu’elle peut permettre à certaines infections de se développer : la schistosomiase est due à des larves qui grandissent dans des gastéropodes d’eau douce, le paludisme est liée à des moustiques qui se reproduisent dans l’eau, etc. La diarrhée fait partie des maladies liées à l’eau les plus répandues : elle peut être liée à la consommation d’une eau contaminée. L’Organisation mondiale de la santé estime que chaque année deux millions de décès à cause d’une maladie diarrhéique sont liés à l’eau.