Cancers gastro-intestinaux : le nombre de cas devrait doubler d'ici 2050

L'ESSENTIEL Une étude vaste estime que le nombre de cas de cancer gastro-intestinal dans le monde pourrait être multiplié par deux d’ici 2050.

Une augmentation concernant l’incidence du cancer du pancréas et les décès liés au cancer colorectal pourrait être observée.

Les chercheurs rappellent que le dépistage précoce et la prévention sont les leviers majeurs pour limiter cette hausse des cas.

Le cancer gastro-intestinal, qui englobe tous les cancers de l’appareil digestif, inclus l’œsophage, l’estomac, le foie, le pancréas, le côlon et l’anus, reste un défi majeur pour la santé mondiale. Dans une nouvelle étude, des chercheurs américains, thaïlandais et chinois ont fourni des estimations de l'incidence et de la mortalité du cancer gastro-intestinal dans le monde, ainsi que des projections du nombre de cas et de décès jusqu'en 2050 afin d'éclairer les stratégies de lutte contre le cancer. Pour ce faire, ils se sont basés sur les données GLOBOCAN datant de 2022.

Cancers gastro-intestinaux : 9,06 millions de nouveaux cas d'ici 2050

Selon les résultats, publiés dans la revue Cancer, le fardeau mondial du cancer gastro-intestinal devrait atteindre 9,06 millions de nouveaux cas (+ 85 %) et 6,42 millions de décès (+93 %) d'ici 2050 par rapport à 2022. Une hausse de l'incidence est prévue tant chez les femmes (+ 87 %) que chez les hommes (+ 83 %), tout comme une augmentation de la mortalité chez les deux sexes (+ 97 % pour la gente féminine + 91 % pour celle masculine). "Si la région du Pacifique occidental sera la plus touchée en termes absolus, avec 3,88 millions de nouveaux cas et 2,79 millions de décès, c'est en Afrique que l'augmentation relative devrait être la plus forte, avec une hausse de 157 % de l'incidence et de 160 % de la mortalité. Selon l'indice de développement humain (IDH), les augmentations les plus fortes sont prévues dans les pays à faible IDH (+ 151 % d'incidence et + 152 % de décès) et à IDH moyen (+112 % d'incidence et +114 % de décès)", peut-on lire dans les travaux.

Cancer colorectal : plus de décès chez les patients touchés

Dans l'ensemble, tous les types de cancers gastro-intestinaux devraient augmenter, en particulier le cancer du pancréas en termes d'incidence (+ 95 %) et le cancer colorectal en termes de décès (+ 103 %). Une hausse concernant les diagnostics et les décès liés aux cancers de l'œsophage et du foie pourrait être observée. Selon Ju Dong Yang, professeur de médecine au Cedars-Sinai et auteur des recherches, jusqu'à 70 % des cancers du foie pourraient être évités grâce à des changements de mode de vie. "Il s'agit d'une accumulation de graisse dans le foie, associée au diabète, à l'obésité, à un taux de cholestérol élevé non contrôlé et à une hypertension artérielle." Les facteurs liés au mode de vie (obésité, tabagisme, consommation d'alcool) et un dépistage insuffisant contribuent également au risque de cancers colorectal, de l'œsophage, de l'estomac et du pancréas.

"Développer des programmes de dépistage"

"Cette hausse des taux de cancer est attendue à l'échelle mondiale, et des efforts considérables doivent être déployés pour encourager des changements de mode de vie et développer des programmes de dépistage afin de les réduire", a déclaré Ju Dong Yang. Katelyn Atkins, directrice médicale du service de radio-oncologie au Cedars-Sinai, soulignent que les biomarqueurs sanguins (comme l'ADN tumoral circulant) améliorent le dépistage précoce et permettent des traitements personnalisés ainsi qu'une meilleure prédiction des récidives dans le cancer colorectal. "Les progrès des techniques de radio-oncologie nous permettent d’administrer le traitement avec plus de précision et de mieux protéger les organes voisins, ce qui rend les traitements plus intenses et plus efficaces, et donc plus sûrs. On observe également une utilisation croissante de la radiothérapie comme alternative à la chirurgie radicale dans les cancers du rectum, de l’œsophage et du tractus gastro-œsophagien."