Diabète : l’organisme réagirait mieux à l’activité physique grâce à ce régime

En cas de diabète, les patients présentent une capacité d'effort réduite et ne bénéficient pas souvent pleinement des vertus du sport. Plus précisément, l'hyperglycémie peut empêcher leurs muscles d'absorber l'oxygène de manière optimale (un des indicateurs les plus fiables de santé et de longévité) pendant l'effort. Ainsi, les malades présentent un risque élevé de pathologie cardiaques et rénales.

Selon des chercheurs de l'Institut de recherche biomédicale Fralin (États-Unis), la solution pourrait résider non pas dans une réduction, mais dans une augmentation de leur consommation de matières grasses. Cela pourrait se faire via le régime cétogène, qui est controversé mais a été associé à des bienfaits pour les personnes atteintes d'épilepsie et de la maladie de Parkinson. Pour rappel, le régime cétogène, qui repose sur une alimentation riche en graisses et très pauvre en glucides, tire son nom de sa capacité à induire la cétose, un état métabolique qui amène l'organisme à brûler les graisses comme source d'énergie au lieu du sucre.

Une "glycémie était parfaitement normale" après "une semaine de régime cétogène"

Dans le cadre d’une étude, les scientifiques américains ont soumis des souris mâles à un régime riche en graisses et pauvre en glucides. Par la suite, les rongeurs ont fait de l'exercice sur des roues d'exercice. "Après une semaine de régime cétogène, leur glycémie était parfaitement normale, comme s'ils n'étaient pas diabétiques", a déclaré Sarah Lessard, qui a participé aux recherches publiées dans la revue Nature Communications. La réduction de la glycémie, grâce au régime cétogène, pouvait restaurer l'adaptation à l'exercice aérobique. "Leur organisme utilisait l'oxygène plus efficacement, signe d'une capacité aérobie accrue", a précisé la chercheuse.

Le régime cétogène remodèle les muscles des souris

Au fil du temps, ce régime a entraîné un remodelage des muscles des souris. Plus précisément, les résultats ont montré que les animaux hyperglycémiques ont développé davantage de fibres musculaires à contraction lente, ce qui leur confère une meilleure endurance. "Ce que nous constatons réellement dans cette étude et dans nos autres travaux, c'est que l'alimentation et l'exercice n'agissent pas isolément. Il existe de nombreux effets combinés, et c'est pourquoi nous tirons le meilleur parti de l'exercice si nous adoptons simultanément une alimentation saine", a précisé Sarah Lessard avant d’ajouter le régime cétogène est difficile à suivre. "Un régime moins restrictif, comme le régime méditerranéen, pourrait être plus facile à adopter. Toute stratégie élaborée en concertation avec son médecin pour réduire votre glycémie peut s'avérer efficace."