Enfant mordu par un serpent venimeux : comment réagir ?

L'ESSENTIEL Une fillette vietnamienne de 7 ans a été mordue par un krait, un serpent dont le venin est neurotoxique.

Dans les 24 heures suivant la morsure, l’enfant a pu bénéficier d’un antidote transporté par avion par un homme.

Après 10 jours de traitement, elle était pleinement consciente, avait retrouvé sa force musculaire et ne présentait aucune séquelle neurologique.

Un krait, c’est le serpent qui a mordu une fillette, âgée de 7 ans, habitant la ville de Hué en Vietnam. Par la suite, elle était dans un état de léthargie et souffrait d'une grave insuffisance respiratoire, selon le média local Thanhnien. L’enfant a été transportée au centre médical A Luoi où elle a été intubée pour préserver ses voies respiratoires avant d'être transférée à l'hôpital central de Hué. Étant dans un état critique sur place, la petite fille a ensuite été admise en soins intensifs pédiatriques. À ce moment-là, elle présentait une tétraplégie, une mydriase bilatérale (5 mm) et une absence de réflexe photomoteur. À partir de ses symptômes et de la description du serpent faite par la famille, les médecins ont détecté un venin neurotoxique extrêmement puissant de krait. Ces derniers ont immédiatement prescrit une réanimation intensive et contacté les autorités pour obtenir un antivenin, dont l'efficacité est cruciale dans les 24 heures.

Afin de réduire ce délai critique, la direction du centre pédiatrique et le service de pharmacie de l'hôpital ont demandé d’envoyer l’antidote par avion. "Heureusement, un passager d'un vol de nuit de Vietnam Airlines reliant Hô Chi Minh-Ville à Hué s'est porté volontaire pour transporter les cinq flacons à temps jusqu'à l'hôpital central de Hué dans la nuit du 1er février." Grâce à cette intervention rapide, la fillette a, au bout de deux jours de traitement, commencé à bouger le bout de ses doigts et de ses orteils. Huit jours plus tard, la jeune patiente était pleinement consciente, avait retrouvé sa force musculaire et ne présentait aucune séquelle neurologique. À ce jour, l'enfant est complètement guéri et a quitté l’établissement hospitalier.

Morsure de serpent chez un enfant : quels gestes peuvent lui sauver la vie ?

En cas de morsure de serpent chez un enfant, il est déconseillé de l’éloigner du reptile et d’essayer de mémoriser son aspect (taille, couleur, forme de sa tête). L’Assurance Maladie recommande d’appeler immédiatement les urgences (15 ou 112). En attendant les secours, la victime doit être rassurée, même si elle commence à ressentir des crampes et des engourdissements. "La position allongée, avec immobilisation du bras ou de la jambe, est celle qui convient le mieux", indique l’ARS Pays de la Loire. Ainsi, il faut mettre l’enfant la victime en position latérale de sécurité, immobiliser le membre mordu et le surélever au-dessus du niveau du cœur pour ralentir la propagation du venin dans l’organisme.

Par la suite, il convient de nettoyer la blessure à l'eau et au savon puis d’appliquer un antiseptique. "Enlevez les bijoux (bagues, montres) et vêtements serrés au niveau de la morsure", précise le Manuel MSD. En cas de douleur, seule l’utilisation de paracétamol est préconisée. "Attention ne donnez pas d'anti-inflammatoire, ni d'aspirine qui augmentent le risque de saignement", ajoute l’Assurance Maladie.

Que ne faut-il pas faire en cas de morsure de serpent ?

Certains gestes sont à éviter, car ils sont dangereux. C’est le cas de l’incision de la plaie, qui pourrait surinfecter la morsure ou favoriser la nécrose des tissus. "Ne posez pas de garrot. L’utilisation d’une ceinture, de ficelle ou équivalents peut causer de graves lésions du membre mordu", signale l’Assurance Maladie. Autre conduite à proscrire : aspirer le venin. Il est aussi fortement déconseillé d’utiliser une poche de glace ou d’injecter une substance. On évite également de donner de l’alcool, du thé, du café à la victime, car ces substances accélèrent le rythma cardiaque, ce qui favorise la diffusion du venin. "L'utilisation des kits anti-venins est inefficace et retarde souvent la prise en charge. Ne quittez pas la personne mordue jusqu'à sa prise en charge médicale", peut-on lire sur le site de l’ARS Pays de la Loire.