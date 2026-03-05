Vaccin contre le HPV : est-ce que je peux bénéficier du rattrapage vaccinal ?

L'ESSENTIEL Le vaccin contre le HPV repose sur deux doses pour les jeunes entre 11 et 14 ans.

Un rattrapage jusqu’à 26 ans révolus est possible avec un schéma à 3 doses.

Chaque année, environ 3.200 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont diagnostiqués.

Certains pays, à l’exemple de l’Australie et du Danemark, sont en passe d’éradiquer le cancer du col de l’utérus. Avec 3.100 à 3.200 nouveaux cas par an, la France est à la traîne dans cette lutte. Et il en est de même pour tous ceux causés par le papillomavirus (vulve, vagin, ORL et anogénitaux). La cause ? La faible couverture vaccinale contre les virus HPV en raison de recommandations longtemps limitées uniquement aux filles ainsi que la méfiance ou l’hésitation des parents face à un vaccin fortement associé à la sexualité.

Si vous n’avez pas été vaccinés pendant votre adolescence, il n’est peut-être pas trop tard. Un rattrapage est, en effet, possible dans certaines conditions.

Tout le monde peut rattraper le vaccin anti-hpv jusqu’à ses 26 ans

La vaccination contre les infections à Papillomavirus humains (HPV) est recommandée pour les jeunes âgés de 11 à 14 ans avec un schéma à 2 doses à cinq mois d'intervalle depuis 2007 pour les filles et 2021 pour les garçons.

Si elle n’a pas été faite à cette période, les jeunes peuvent demander un rattrapage jusqu’à leurs 26 ans révolus. Par contre, ils reçoivent trois injections au lieu de deux. Les deuxième et troisième doses sont réalisées respectivement deux mois et six mois après la première.

"Toute nouvelle vaccination doit être commencée avec le vaccin Gardasil 9® pour les personnes non antérieurement vaccinées. En cas de retard, il est inutile de tout recommencer, il suffit de compléter avec la ou les doses manquantes", explique Vaccination info-service.

Il peut être prescrit et effectué par les médecins, les sages-femmes, les infirmiers et les pharmaciens.

Rattrapage vaccinal : les doses sont-elles remboursées ?

Si vous effectuez un rattrapage vaccinal, vous serez remboursés à hauteur de 65 % par l’Assurance Maladie. Toutefois, le montant restant est généralement pris en charge par les mutuelles. La réalisation de l’injection par un professionnel de santé est aussi d’une prise en charge Sécurité sociale/complémentaire santé.

Pour mémoire, le vaccin est pris en charge à 100 % lorsqu’il est effectué au collège et pour les personnes qui bénéficient de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).