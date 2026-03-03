Covid-19 : on sait pourquoi certains malades n'ont pas retrouvé le goût

L'ESSENTIEL Certaines malades n'ont toujours pas retrouvé le goût un an après une infection à la Covid-19.

Des scientifiques ont identifié la cause : l'infection provoque des changements moléculaires et structurels dans les papilles gustatives.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer s'ils peuvent être inversés.

La perte du goût est l’un des symptômes les plus connus de la Covid-19. Si la plupart des patients récupèrent leur sens en quelques semaines, ce trouble peut persister de très longs mois, voire année, chez certains. Les chercheurs de l’université du Colorado Anschutz ainsi que des deux établissements suédois Uppsala University Hospital et Swedish University of Agricultural Sciences ont trouvé la cause de cette agueusie chronique.

Ils ont observé des changements moléculaires et structurels dans les papilles gustatives.

Perte du goût et Covid-19 : des changements moléculaires dans les papilles des goûts sucrés, amers et umami

Pour cette étude publiée dans la revue Chemical Senses, l’équipe a suivi 28 patients non hospitalisés avaient toujours des troubles du goût plus d'un an après avoir contracté la Covid-19. Dans le détail, huit participants présentaient des scores au test de goût nettement anormaux. Onze malades signalaient une perte spécifique du goût sucré, amer et umami. En revanche, leur capacité à identifier les saveurs salées et acides était intacte.

Les scientifiques ont effectué des biopsies sur les papilles gustatives des participants. Les analyses ont montré des niveaux réduits d'ARN messager (ARNm) responsables de la production d'une protéine appelée PLCβ2, un amplificateur de signal essentiel pour les cellules réceptrices qui détectent les goûts sucrés, amers et umami.

"La PLCβ2 agit comme un amplificateur moléculaire au sein des cellules gustatives", explique Pr Thomas Finger, auteur principal de l’étude. "Elle renforce le signal avant sa transmission au cerveau. Lorsque son niveau diminue, le signal gustatif s’affaiblit." Il précise que la perception des goûts salés et acides ne dépend pas de cette protéine. Ce qui expliquerait pourquoi les malades peuvent continuer à les percevoir.

L’examen des papilles au microscope a également révélé une organisation altérée des bourgeons gustatifs. "Certains participants présentaient des papilles gustatives d’apparence normale, tandis que d’autres montraient une désorganisation structurelle", souligne l’expert. "Cela suggère que des modifications à la fois moléculaires et architecturales peuvent contribuer à un dysfonctionnement gustatif persistant."

Pourquoi la perte du goût persiste plusieurs mois ?

Chez les personnes en bonne santé, les cellules des bourgeons gustatifs se renouvellent toutes les deux à quatre semaines. Toutefois, les chercheurs ont remarqué que malgré ce mécanisme, les perturbations de la signalisation cellulaire qu’ils ont mises en lumière, peuvent persister bien plus longtemps chez certains patients. "Nos résultats offrent des preuves mesurables de perturbation du goût à long terme chez certains patients post-COVID longtemps après l'éruption du virus", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

Ils ajoutent que des recherches supplémentaires doivent être menées pour déterminer si le dysfonctionnement moléculaire peut être complètement inversé et si des thérapies pourraient aider à rétablir totalement le sens du goût.