Hospitalisation : pourquoi cela va vous coûter plus cher ?

L'ESSENTIEL Les prix des forfaits hospitalisation et urgences ont augmenté.

La plupart des complémentaires santé prennent en charge ces forfaits.

L’arrivée du mois de mars s’est accompagnée d’une hausse des prix de plusieurs forfaits à la charge des patients lors d’une hospitalisation ou d’un passage aux urgences. Les augmentations en place depuis le 1er mars ont pour objectif de faire économiser 400 millions d’euros à la Sécurité sociale en 2026.

Forfaits hospitaliers : des hausses allant de 2 euros à plus de 3 euros

La hausse des prix des frais hospitaliers a été détaillée dans un arrêté paru au Journal officiel, le 28 février 2026. Le forfait journalier hospitalier, qui correspond aux frais d'hébergement et d'entretien liés à une hospitalisation, n'est plus facturé 20 euros par jour, mais 23 euros. Pour les prises en charge dans un service de psychiatrie, il est désormais demandé 17 euros par jour au lieu de 15 euros. Enfin, le forfait patient urgence, demandé à toutes les personnes qui se rendent aux urgences sans être hospitalisées, affiche la plus forte hausse. Il est passé de 19,61 euros à 23 euros.

Certains malades ne sont pas concernés par ces forfaits, et donc par ces hausses. En effet, les femmes enceintes pendant les 4 derniers mois et jusqu’à 12 jours après l’accouchement, les nouveau-nés de moins d’un mois, ou encore les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (ex CMU-C et ACS) sont exonérés. Leur “note” est envoyée directement à l’Assurance Maladie.

4 % des Français n’ont pas de complémentaire santé

Selon les calculs du ministère de la Santé, ces augmentations des forfaits facturés par les établissements de santé devraient permettre à la Sécurité sociale d’économiser 400 millions d’euros sur 2026 et 450 millions d’euros lors d'une “année pleine”. Le cabinet de la ministre Stéphanie Rist assure que cette mesure sera "indolore" pour la plupart des patients puisque ces forfaits sont pris en charge par les complémentaires santé.

Toutefois, plusieurs associations de patients et des syndicats comme l'UNSA sont moins optimistes. Ces organisations craignent en premier lieu que les hausses des prix soient répercutées dans les cotisations demandées aux assurés. Par ailleurs, 4 % des Français n’ont pas de complémentaire santé.