Bébé hospitalisé à Saint-Brieuc : suspicion d’intoxication au cannabis, quels risques pour l’enfant ?

L'ESSENTIEL À Saint-Brieuc, un enfant d’un an, ayant un comportement étrange après une intoxication par ingestion de cannabis, a été hospitalisé.

Un ami de la mère "aurait consommé du cannabis au domicile. C’est à cette occasion que l’enfant aurait pu" en avaler, selon le procureur de la République.

Des investigations sont en cours pour déterminer ce qu’il s’est réellement passé.

Le 20 février, une mère, habitant à Plérin dans l’agglomération de Saint-Brieuc, appelle en panique les sapeurs-pompiers des Côtes-d’Armor. Selon Julien Wattebled, procureur de la République interrogé par Le Parisien, elle signale que son enfant d’un an se comporte de "façon inhabituelle." Rapidement, les secours et les policiers se rendent à son domicile et prennent en charge le nourrisson. D’après Le Télégramme, le bébé est transféré aux urgences pédiatriques de l’hôpital Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc puis au CHU Pontchaillou à Rennes. Le jeune patient "s’en sort indemne."

L’enfant aurait ingéré du cannabis consommé par un ami de sa mère

Face à la situation, le parquet de Saint-Brieuc confirme à ICI Armorique avoir ouvert une enquête pour "blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois", "détention de stupéfiants" et "usage de stupéfiants", car l’ingestion accidentelle de cannabis est la première piste évoquée. Un ami de la mère "aurait consommé du cannabis au domicile. C’est à cette occasion que l’enfant aurait pu en ingérer", précise le procureur. Selon Le Parisien, l’homme a été entendu en audition libre. Les investigations se poursuivent pour déterminer ce qu’il s’est réellement passé, plus précisément la quantité de cannabis absorbée par le nourrisson et les circonstances de l’ingestion du cannabis.

Ingestion accidentelle de cannabis : quelles sont les conséquences ?

Ce n’est pas la première fois que ce type d’accident domestique se produit. En août dernier, un cas similaire avait été rapporté à Mantes-la-Ville dans les Yvelines où un bébé de neuf mois a été hospitalisé pour des crises de convulsion après avoir été exposé au cannabis. "Entre 2014 et 2020, les intoxications par ingestion de cannabis ont augmenté en fréquence, en particulier chez les enfants de moins d’un an, mais aussi en gravité : le pourcentage d’admission en réanimation suite à un passage aux urgences a doublé chez les moins de six ans (de 5 % à 11 %)", avait signalé l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) dans un communiqué publié en 2024.

Selon les autorités sanitaires, l’ingestion accidentelle de cannabis, dont la présentation est parfois attractive, peut entraîner des effets particulièrement graves chez les plus jeunes. Les symptômes neurologiques (somnolence, confusion, désorientation, troubles de l’équilibre, agitation), cardio-respiratoires (tachycardie, respiration ralentie ou irrégulière) et digestifs (nausées, vomissements) peuvent apparaître généralement 30 minutes à deux heures après l’ingestion. Si ces signes sont observés, il convient d’appeler immédiatement les urgences (15, 18, 112 et 114). Pour éviter toute intoxication, il convient de maintenir toute substance hors de portée des enfants, dans des tiroirs inaccessibles ou dans un meuble fermé.