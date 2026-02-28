Parentalité : comment aider son enfant à gérer ses émotions ?

- Chez les enfants, le cerveau n’est pas encore complètement mature, ce qui rend la régulation émotionnelle difficile.
- Les parents jouent un rôle essentiel pour les aider à les appréhender.
- Trois spécialistes révèlent cinq stratégies qu’ils doivent utiliser pour accompagner au mieux leurs enfants.
Peur, tristesse, colère, joie… Ce sont les émotions auxquelles nous faisons face au quotidien. Si en tant qu’adulte, il peut être plus facile de les comprendre et gérer, cela n’est pas le cas chez les tout-petits. Durant l’enfance, le cerveau, notamment le cortex préfrontal (responsable du contrôle des impulsions et de la régulation émotionnelle) n’est pas encore complètement mature. Ainsi, les émotions intenses peuvent donc facilement "déborder" avant d’avoir appris à les contrôler.
Réguler ses émotions, une compétence qui s’acquiert en grandissant
À cet âge, les enfants ont du mal à nommer leurs émotions en raison d’un vocabulaire peu développé, ils peuvent donc se sentir submergés et s’exprimer par le biais de crises plutôt que par des mots. La capacité à réguler les émotions est une compétence qui s’acquiert progressivement. Elle "s'apprend souvent par l'exemple, notamment en observant comment leurs parents gèrent leurs propres émotions", selon Marissa Nivison, Gizem Keskin et Sheri Madigan, des chercheurs du département de psychologie à l’université de Calgary (Canada).
5 manières d’aider son enfant à appréhender ses émotions
Dans une publication de The Conversation, elles soulignent que les parents peuvent accompagner les tout-petits, qui ont besoin d’aide pour reconnaître leurs émotions, en parler et les maîtriser. Pour cela, les spécialistes conseillent de :
- Rester calme, car "les enfants sont sensibles aux émotions des adultes qui les entourent." Cela n’est pas toujours facile, il est donc conseillé de faire une courte pause, de prendre de lentes et profondes respirations ou de quitter la pièce un instant pour aborder les émotions fortes de son enfant avec calme. Cette attitude "peut l'aider à se sentir en sécurité et soutenu."
- Identifier et valider les émotions. Après une forte réaction, les parents doivent déterminer clairement ce que l'enfant ressentait en le verbalisant, par exemple : "Je sais que tu es en colère et triste parce que tu ne peux pas avoir de biscuit avant le dîner." Ces mots aident le tout-petit à reconnaître ses propres émotions.
- Féliciter les comportements positifs. "S'il est naturel de réagir face à des comportements difficiles, il est tout aussi important, voire plus, de reconnaître les bons moments où votre enfant gère bien ses émotions."
- Parler des émotions des autres. Cela peut se faire par le biais de jeux : "faites différentes grimaces et demandez à votre enfant quelles émotions il pense que vous ressentez." Pendant la lecture, les parents peuvent aussi faire une pause et demander à leur enfant ce que ressentent les personnages.
- Demander de l’aide. Si les crises d'un enfant sont particulièrement intenses, fréquentes ou prolongées, il peut être nécessaire de se tourner vers un professionnel de santé, comme un médecin traitant ou un pédiatre.