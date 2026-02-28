Parentalité : comment aider son enfant à gérer ses émotions ?

L'ESSENTIEL Chez les enfants, le cerveau n’est pas encore complètement mature, ce qui rend la régulation émotionnelle difficile.

Les parents jouent un rôle essentiel pour les aider à les appréhender.

Trois spécialistes révèlent cinq stratégies qu’ils doivent utiliser pour accompagner au mieux leurs enfants.

Peur, tristesse, colère, joie… Ce sont les émotions auxquelles nous faisons face au quotidien. Si en tant qu’adulte, il peut être plus facile de les comprendre et gérer, cela n’est pas le cas chez les tout-petits. Durant l’enfance, le cerveau, notamment le cortex préfrontal (responsable du contrôle des impulsions et de la régulation émotionnelle) n’est pas encore complètement mature. Ainsi, les émotions intenses peuvent donc facilement "déborder" avant d’avoir appris à les contrôler.

Réguler ses émotions, une compétence qui s’acquiert en grandissant

À cet âge, les enfants ont du mal à nommer leurs émotions en raison d’un vocabulaire peu développé, ils peuvent donc se sentir submergés et s’exprimer par le biais de crises plutôt que par des mots. La capacité à réguler les émotions est une compétence qui s’acquiert progressivement. Elle "s'apprend souvent par l'exemple, notamment en observant comment leurs parents gèrent leurs propres émotions", selon Marissa Nivison, Gizem Keskin et Sheri Madigan, des chercheurs du département de psychologie à l’université de Calgary (Canada).

5 manières d’aider son enfant à appréhender ses émotions

Dans une publication de The Conversation, elles soulignent que les parents peuvent accompagner les tout-petits, qui ont besoin d’aide pour reconnaître leurs émotions, en parler et les maîtriser. Pour cela, les spécialistes conseillent de :