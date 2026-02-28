Les «polluants éternels» accélèrent-ils notre horloge biologique ?

L'ESSENTIEL Deux PFAS récents sont liés à un vieillissement biologique accéléré.

Les hommes de 50 à 64 ans semblent les plus vulnérables.

Et pour cause, les marqueurs du vieillissement sont influencés par le mode de vie.

Utilisés dans les poêles antiadhésives, les textiles imperméables, les emballages alimentaires ou encore les mousses anti-incendie, les PFAS, surnommés "polluants éternels", forment une vaste famille de milliers de composés chimiques synthétiques. Leur particularité : des liaisons moléculaires extrêmement solides qui les rendent quasi indestructibles dans l’environnement. On les retrouve aujourd’hui dans l’eau, les sols et même dans les tissus humains.

Si de nombreux PFAS dits "historiques", comme le PFOS, le PFOA ou le PFHS, ont été bannis par les conventions internationales, d'autres molécules ont depuis été introduites sur le marché, notamment pour de nouvelles applications industrielles. Une étude publiée dans la revue Frontiers in Aging s’est intéressée à deux d'entre elles : l’acide perfluorononanoïque (PFNA) et le perfluorooctanesulfonamide (PFOSA).

Un impact sur l’âge biologique des hommes

Les chercheurs de la Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, en Chine, ont analysé les données de 326 adultes américains recrutés en 1999-2000 dans le cadre d'une enquête nationale. Des échantillons sanguins ont permis de mesurer onze PFAS et d’étudier le "méthylome" de l’ADN, un marqueur utilisé pour estimer l’âge biologique grâce à douze horloges épigénétiques.

Résultat : le PFNA et le PFOSA, présents dans le sang de 95 % des participants, sont associés à un vieillissement épigénétique accéléré chez les hommes de 50 à 64 ans... mais pas chez les femmes.

Le rôle du mode de vie sur les effets des polluants

Pourquoi cette sensibilité particulière chez le sexe masculin ? "Le milieu de la vie constitue une fenêtre biologique sensible où l’organisme devient plus vulnérable aux facteurs de stress liés à l’âge, expliquent les chercheurs dans un communiqué. Nous soupçonnons que les hommes pourraient être plus à risque car les marqueurs du vieillissement analysés sont fortement influencés par des facteurs de mode de vie comme le tabagisme, qui peuvent amplifier les effets délétères de ces polluants."

Alors que, selon l'étude, la France a récemment interdit les PFAS dans les vêtements et cosmétiques et que l’Union européenne envisage des restrictions supplémentaires, les scientifiques recommandent de leur côté de limiter la consommation d’aliments industriels emballés et d’éviter de chauffer au micro-ondes des contenants à base de plastique.