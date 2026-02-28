Maladies rénales : cette infection courante augmente fortement les risques

L'ESSENTIEL Avoir eu une infection à la Covid-19 est un facteur de risque important de maladie rénale.

Les patients Covid-19 ont 2,3 fois plus élevé de lésions rénales aiguës et un risque 1,4 fois plus élevé de maladie rénale chronique.

Pour les chercheurs, il faudrait suivre les anciens patients Covid-19 pour réduire leurs risques de maladies rénales.

"La plupart des personnes (touchées par une néphropathie) ne sont diagnostiquées qu'à un stade avancé de la maladie. Nous avons besoin d'une meilleure méthode pour prédire qui est à risque, qui est plus susceptible de développer une maladie rénale, afin de pouvoir la détecter et intervenir plus tôt", explique Pr Djibril Ba, du Penn State College of Medicine (Etats-Unis), dans un communiqué.

Le chercheur vient justement de mettre un facteur de risque important : les personnes qui ont eu la Covid-19 sont plus susceptibles de développer une maladie rénale.

Insuffisance rénale terminale : près de 5 fois plus de risque après la Covid-19

Selon son étude publiée dans la revue Communications Medicine, les patients ayant eu la Covid-19 ont un risque 2,3 fois plus élevé d'insuffisance rénale aiguë par rapport à ceux infectés par la grippe. Ils ont aussi 1,4 fois plus de risque de souffrir d’une maladie rénale chronique. Ces malades sont par ailleurs 4,7 fois plus susceptibles de développer une insuffisance rénale terminale.

Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion après avoir repris et analysé les données de plus de trois millions d'adultes en âge de travailler aux États-Unis, recueillies entre 2020 et 2021. Les participants ayant une bonne santé rénale au début de l’essai ont été répartis en trois groupes : ceux ayant des antécédents d'infection au SARS-CoV-2, ceux ayant des antécédents de grippe, mais pas de Covid-19, et ceux n'ayant aucun antécédent d'infection.

Les scientifiques les ont ensuite suivis pendant une période de 180 à 540 jours, avec un suivi médian de 324 jours. Ils ont relevé les volontaires qui ont présenté des lésions rénales, des maladies rénales chroniques et des insuffisances rénales nécessitant une dialyse ou une transplantation.

Reins : il faudrait surveiller les anciens patients Covid-19

Les scientifiques précisent que la grippe pouvait aussi avoir un impact sur la santé rénale mais, à la différence de la Covid-19, l’effet de la grippe était bénin et temporaire. S’ils n’ont pas étudié les mécanismes derrière la hausse du risque rénal en cas d’infection au coronavirus, ils précisent que de précédentes études permettent d’avancer des hypothèses. "Les cellules rénales expriment de fortes concentrations des récepteurs protéiques primaires utilisés par le SARS-CoV-2 pour pénétrer et infecter les cellules. Elles produisent également des enzymes spécialisées facilitant l'entrée des virus dans les cellules."

"Les personnes atteintes de la Covid-19 pourraient nécessiter une surveillance plus fréquente et plus longue de leur fonction rénale afin de permettre un dépistage plus précoce et d'éventuelles interventions préventives", souligne Nasr Ghahramani, co-auteur de l'étude. "Ceci est particulièrement important pour les personnes présentant des facteurs de risque de maladie rénale, tels que le diabète et l'hypertension artérielle."