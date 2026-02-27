Prédiabète : manger ces deux aliments tous les jours est bon pour le coeur

L'ESSENTIEL Un lien a été mis en évidence entre la consommation d'avocats et de mangues et une amélioration de la fonction vasculaire chez les prédiabétiques.

La pression artérielle diastolique a baissé d'environ 1,9 point chez les personnes qui mangeaient les deux aliments.

Cette étude montre que l'alimentation peut aider à réduire les risques cardiovasculaires.

Pour améliorer leur santé vasculaire, les prédiabétiques ont tout intérêt à mettre de l’avocat et de la mangue dans leur assiette tous les jours. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Illinois Institute of Technology ont montré que manger ces deux aliments boostait leur fonction vasculaire.

L’article est paru dans le Journal of the American Heart Association le 16 février 2026.

Avocat et mangue tous les jours : une santé cardiaque boostée

Pour cette étude, les chercheurs ont réuni 82 volontaires âgés de 25 à 60 ans, présentant un prédiabète, un surpoids ou une obésité. Il leur a été demandé de suivre un régime (1.500 kcal pour les femmes et 1.750 kcal pour les hommes) pendant 8 semaines. La moitié d’entre eux avait également pour consigne d’intégrer un avocat et une tasse de mangue fraîche dans leur menu par jour.

Au terme des 8 semaines, les participants ont passé différents examens. Ils ont révélé que la fonction vasculaire du groupe avocat-mangue s’est nettement améliorée. "On a observé une augmentation significative de la dilatation médiée par le flux (DMF) – un indicateur clé de la santé des vaisseaux sanguins – atteignant 6,7 %, contre une diminution à 4,6 % dans le groupe témoin. Ceci suggère une amélioration notable", expliquent les auteurs dans un communiqué.

La pression artérielle diastolique était aussi bien meilleure, notamment chez les hommes. Dans le groupe témoin, les hommes affichaient une augmentation moyenne de leur pression artérielle centrale de 5 mmHg, tandis que ceux suivant le régime enregistraient une réduction d'environ 1,9 mmHg. Cette différence peut "s'avérer cliniquement significative", si elle se maintient. "Ces bénéfices ont été observés sans modification de l'apport calorique ni du poids corporel, ce qui suggère que les fruits riches en nutriments comme l'avocat et la mangue peuvent contribuer à la santé cardiovasculaire sans changements majeurs du mode de vie", ajoutent les scientifiques.

Le régime avocat-mangue avait aussi d’autres atouts : il s’accompagne d’une hausse des apports en fibres, en vitamine C et en acides gras mono-insaturés bénéfiques pour le cœur.

L’alimentation un point essentiel pour améliorer sa santé cardiaque

"Ces recherches confirment l’efficacité des stratégies privilégiant l’alimentation pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires, notamment chez les populations vulnérables comme les personnes atteintes de prédiabète", explique la Dr Britt Burton-Freeman, chercheuse principale.

"C’est un message encourageant : de petits ajouts riches en nutriments, comme l’incorporation d’avocat et de mangue dans les repas et les collations, peuvent favoriser la santé cardiaque sans qu’il soit nécessaire d’adopter des règles strictes ou de bouleverser son alimentation", ajoute-t-elle.