Anosmie : pourquoi certains perdent-ils leur odorat ?

L'ESSENTIEL L’anosmie correspond à la perte totale de l’odorat, qui se produit en cas de gonflement ou d’une autre forme d’obstruction des voies nasales ou lorsque des parties de la zone olfactive ou ses connexions avec le cerveau sont détruites.

Ce trouble peut exister dès la naissance ou apparaître au cours de la vie.

Plusieurs facteurs, comme une inflammation des sinus, un traumatisme crânien ou encore une infection virale, peuvent favoriser la perte d’odorat.

9 %. C’est le nombre de personnes des Français qui souffrent de troubles olfactifs. Parmi ceux-ci, on retrouve l’anosmie. Il s’agit de la perte totale de l’odorat. Dans ce cas, les informations chimiques en provenance de l’environnement (odeurs, arômes) ne peuvent pas être captées, transportées ou traitées. Plus précisément, l’anosmie se produit lorsque le gonflement ou une autre forme d’obstruction des voies nasales empêche les odeurs d’atteindre la zone olfactive (où les odeurs sont détectées), située dans la partie supérieure du nez, ou lorsque des parties de la zone olfactive ou ses connexions avec le cerveau sont détruites, d’après le Manuel MSD.

La plupart des patients peuvent reconnaître les substances salées, sucrées, acides et amères, mais ne peuvent pas faire la différence entre des saveurs spécifiques. "La capacité à reconnaître la différence entre les arômes dépend en fait de l’odorat et non pas des récepteurs gustatifs sur la langue. Par conséquent, les personnes atteintes d’anosmie se plaignent souvent d’une perte du goût et du fait de ne pas apprécier la nourriture", selon le Manuel MSD.

Perte d’odorat : sa durée dépend de la cause

Sur son site, l’association de bénévoles francophones, Anosmie.org, explique que ce trouble peut exister dès la naissance ou apparaître au cours de la vie. "Il est cependant utile de les distinguer, car les réalités qu’elles englobent pour chaque personne anosmique diffèrent sur bien des points : ce n’est pas la même chose de grandir et de se construire sans odorat, que de perdre au cours de sa vie un sens avec lequel on a construit sa personnalité et ses sensibilités." Si l’anosmie de naissance est définitive, celle acquise peut être temporaire, curable, ou incurable en fonction de la cause et du cas clinique.

Qu’est-ce qui peut soudainement faire disparaître l’odorat ?

Dans le cas d’une anosmie acquise, qui n’est pas due au vieillissement, les inflammations du nez et des sinus, comme la rhinite, la sinusite ou la polypose naso-sinusienne, peuvent être en cause. Ces dernières atteignent la cavité nasale et empêchent la muqueuse et ses récepteurs de capter les informations et de les transmettre au cerveau. Les infections virales, telles que la grippe et le coronavirus, peuvent entraîner une perte d’odorat, en attaquant les cellules de la muqueuse responsable de la détection des molécules odorantes. Les médicaments, notamment une radiothérapie contre un cancer, "entraîne une perte de l’odorat ou du goût qui peut durer des mois et même devenir définitive", indique le Manuel MSD.

Selon l’Anosmie.org, 20 % des cas sont liés à un traumatisme crânien subi lors des accidents de voitures. "Lorsque cela arrive, les filaments des nerfs olfactifs en liaison avec le bulbe olfactif sont sectionnés par cisaillement au niveau de l’os (la lame criblée) sous l’effet du choc. L’influx nerveux ne peut donc plus être transmis." Un choc émotionnel, des troubles hormonaux, des maladies dentaires ou métaboliques peuvent également favoriser la perte d’odorat. Autres causes possibles : certaines maladies neurodégénératives, comme Parkinson ou Alzheimer (moins de 2 % des cas).