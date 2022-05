Avocat : attention, cette “astuce” qui circule sur TikTok est dangereuse pour la santé

L'ESSENTIEL La consommation d'avocat est en plein boom dans le monde.

Consommé avec modération car calorique, ce fruit est excellent pour la santé.

Si le réseau social TikTok fourmille d’astuces, toutes ne sont pas bonnes à prendre. C’est ce que vient de rappeler la FDA, en signalant qu’une vidéo postée pour montrer comment conserver ses avocats plus longtemps pouvait mettre en danger la santé de ceux qui suivaient ces conseils.

Agent pathogène

Concrètement, la vidéo postée par le profil @shamamamahealing recommande aux internautes d’immerger les avocats dans de l’eau froide, puis de les placer dans le frigo, où ils pourraient ainsi rester verts et consommables pendant plus d’un mois.

Sauf que dans Newsweek, la FDA a vivement critiqué ce type de pratique. “Notre principale préoccupation, c’est la possibilité qu’un agent pathogène humain (tel que la Listeria monocytogenes, la Salmonella spp, etc.) pouvant résider à la surface de l'avocat puisse potentiellement se multiplier pendant le stockage lorsque le fruit est immergé dans l'eau”, a expliqué un porte-parole de l’institution.“En outre, des recherches menées par des scientifiques de la FDA ont montré que [la bactérie] Listeria monocytogenes a le potentiel de s'infiltrer et de s'internaliser dans la pulpe des avocats lorsqu'elle est immergée dans des réservoirs réfrigérés durant 15 jours. Dans ce cas, même le fait de désinfecter la surface de l’avocat ne serait pas en mesure d'éliminer la contamination”, a complété l’expert.

Vomissements et diarrhées

Ce genre d’intoxication alimentaire peut provoquer, au mieux, des vomissements ou des diarrhées, et au pire, conduire à des amputations et des décès. Mieux vaut donc conserver les avocats à l’air libre ou au frigo pendant quelques jours si vous souhaitez les laisser murir un peu, et les jeter si vous constatez que la chair est pourrie.