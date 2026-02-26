Vieillissement : un simple test sanguin pour prédire votre longévité ?

L'ESSENTIEL Une étude a identifié dans le sang des molécules d’ARN, appelées piRNA, capables de prédire la survie à deux ans chez les seniors.

Six piRNA suffisent à atteindre une précision de 86 %, surpassant l’âge et d’autres indicateurs de santé.

Ces travaux ouvrent la voie à un test sanguin pour favoriser un vieillissement en meilleure santé.

A mesure que l’on avance en âge, il devient difficile de savoir qui vieillira en bonne santé et qui connaîtra un déclin rapide. Mais une nouvelle étude américaine, menée par Duke Health en collaboration avec l’Université du Minnesota, suggère qu’un indice clé circule déjà dans notre sang. Les travaux, publiés dans la revue Aging Cell, montrent que de petites molécules d’ARN, appelées piRNA, pourraient prédire la survie à court terme chez les personnes âgées.

Des signaux plus puissants que l’âge ou le mode de vie

Les piRNA sont de petites molécules d’ARN connues pour réguler le développement, la régénération et le système immunitaire. Dans le cadre de leur recherche, les scientifiques ont analysé des échantillons sanguins de plus de 1.200 adultes âgés de 71 ans et plus, issus d’une cohorte de Caroline du Nord. Assistés par des outils d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, ils ont pu examiner 187 facteurs cliniques et 828 petits ARN différents.

Résultat : un groupe de six piRNA a permis, à lui seul, de prédire la survie à deux ans avec une précision pouvant atteindre 86 %. "La combinaison de seulement quelques piRNA était le prédicteur le plus puissant de la survie à deux ans chez les personnes âgées – plus fort que l’âge, les habitudes de vie ou toute autre mesure de santé examinée", explique la Dre Virginia Byers Kraus, professeure à la Duke University School of Medicine et autrice principale de l’étude, dans un communiqué. "Ce qui nous a le plus surpris, c’est que ce signal puissant provenait d’une simple prise de sang", ajoute-t-elle.

Dans le détail, pour la survie à court terme, les piRNA surpassaient l’âge, le cholestérol, l’activité physique et plus de 180 autres indicateurs cliniques. A plus long terme, les facteurs liés au mode de vie reprenaient de l’importance, mais les piRNA restaient informatifs.

Vers un test sanguin pour mieux vieillir ?

Fait notable : les participants ayant vécu plus longtemps présentaient des niveaux plus faibles de certains piRNA. Un schéma déjà observé chez des organismes simples, où la réduction de ces molécules est associée à une longévité accrue. "Nous savons très peu de choses sur les piRNA dans le sang, mais ce que nous observons, c’est que des niveaux plus faibles de certains d’entre eux sont associés à de meilleurs résultats", souligne la Dre Byers Kraus. Des concentrations élevées pourraient ainsi signaler que "quelque chose dans l’organisme ne fonctionne pas de manière optimale".

Les chercheurs souhaitent désormais déterminer si des traitements, des changements de mode de vie ou certains médicaments (notamment les thérapies à base de GLP-1) peuvent modifier les niveaux de piRNA. "Ces petits ARN sont comme des microgestionnaires dans le corps, explique la Dre Kraus. Nous commençons seulement à comprendre à quel point ils sont puissants." L’objectif, à terme, sera d’identifier précocement les risques pour favoriser un vieillissement en meilleure santé.