Vieillissement : quel âge ont vraiment vos organes ?

L'ESSENTIEL Une étude montre que le cerveau et le système immunitaire, dont l’âge peut être mesuré grâce à un test sanguin, sont les meilleurs indicateurs de longévité.

Les personnes avec ces deux organes "jeunes" réduisent leur risque de décès de plus de 50 %.

Mode de vie, alimentation et compléments peuvent influencer positivement cet âge biologique.

Le secret des centenaires pourrait bien se cacher dans leur cerveau et leur système immunitaire. Et, en surveillant la jeunesse de leurs organes par des mesures biologiques, il pourrait devenir possible de prédire – et peut-être même de freiner – le vieillissement, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Medicine.

Une horloge biologique dans le sang

Aux Etats-Unis, des chercheurs de l'Université Stanford ont mis au point une méthode inédite pour estimer l'âge biologique de 11 organes majeurs, grâce à l'analyse de près de 3.000 protéines dans le sang. Quand un organe vieillit ou subit des dommages, il relâche en effet certaines protéines dans la circulation sanguine. En décodant ces "empreintes protéiques", l'intelligence artificielle peut estimer l'âge réel d'un organe, et ainsi déterminer s'il est prématurément "vieux" ou, au contraire, remarquablement "jeune.

L'étude a porté sur plus de 44.000 participants âgés de 40 à 70 ans, suivis pendant 17 ans. Elle a montré, assez logiquement, que plus un individu avait d'organes "âgés", plus son risque de décès augmentait. Dans le détail, le fait d’avoir entre cinq et sept organes vieillissants multipliait par 4,5 ce risque, et les personnes avec huit organes ou plus dégradés avaient 8,3 fois plus de chances de mourir.

Parmi tous les organes analysés, le cerveau s'est révélé le plus déterminant. Ceux dont la matière grise semblait plus jeune que leur âge chronologique avaient 40 % de risque en moins de décès. Les organes du système immunitaire (rate, ganglions lymphatiques, moelle osseuse...) n'étaient pas en reste, avec une protection de 42 %. Et la combinaison des deux réduisait le risque de 56 %. "Nous nous attendions à ce que beaucoup plus d’organes soient liés à la longévité, mais nos données suggèrent que le système immunitaire et le cerveau sont les plus importants", notent les chercheurs dans un communiqué. Ils soulignent leur rôle central dans la régulation de notre physiologie, entre réponses nerveuses et inflammation.

Comment ralentir son vieillissement ?

Bonne nouvelle : cet âge biologique n'est pas figé. Les chercheurs ont identifié des facteurs de mode de vie influençant directement la jeunesse des organes. Sans surprise, tabac, alcool, alimentation ultra-transformée et mauvais sommeil accélèrent le vieillissement. A l’inverse, l’activité physique intense, une alimentation riche en poissons, et un bon niveau d’éducation protègent nos organes.

Certains compléments comme la vitamine C, l'huile de foie de morue ou encore l'ibuprofène ont également montré des effets bénéfiques, notamment sur le cerveau et les reins. Quant à l'hormonothérapie, elle semble associée à une jeunesse accrue du foie, des artères et du système immunitaire.