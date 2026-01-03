Comment aider les enfants à retrouver leur rythme après les Fêtes ?

L'ESSENTIEL Les Fêtes de fin d'année marquent une rupture joyeuse avec le quotidien.

Pour les enfants, le sommeil est souvent le premier élément à rééquilibrer au moment de la reprise de l'école.

La fin des vacances peut entraîner une certaine nostalgie et il est important de valoriser les efforts réalisés par les enfants au moment de la rentrée.

Les fêtes de fin d’année sont souvent une parenthèse enchantée, faite de lumières, de cadeaux et de temps passé en famille. Cette rupture avec le quotidien modifie les habitudes, et quand l’école et les contraintes reprennent, certains enfants se montrent fatigués, irritables ou plus agités. Si ces réactions sont normales, l’enjeu n’est pas de forcer un retour immédiat à la routine, mais de les aider à retrouver progressivement leur équilibre.

Réinstaller des repères en douceur

Le sommeil est souvent le premier élément à rééquilibrer après les fêtes. Plutôt que d’imposer un retour brutal aux horaires scolaires, il est préférable d’anticiper en avançant progressivement l’heure du coucher, par exemple de quinze minutes chaque soir. Cette adaptation graduelle respecte le rythme biologique de l’enfant et limite les conflits.

Instaurer un rituel du soir apaisant contribue aussi à rendre ce moment plus serein. Un bain chaud suivi de la lecture d’un livre, éventuellement reçu pendant les fêtes, permet de faire le lien entre la période festive et le retour au calme. Présenter ce rituel comme un temps de détente, et non comme une contrainte, l’aide à associer le coucher à un sentiment de sécurité.

Accueillir les émotions

La fin des vacances peut susciter de la tristesse, de la frustration ou une certaine nostalgie. Un enfant qui traîne le matin ou qui se montre irritable n’est pas nécessairement opposant, mais souvent en difficulté face à la transition. Lui permettre d’exprimer ce qu’il ressent est essentiel. Vous pouvez ainsi parler ensemble des meilleurs souvenirs des fêtes, par exemple lors d’un moment calme comme un goûter, pour l’aider à mettre des mots sur ses émotions.

Lui dire qu’il est normal d’être un peu triste que les vacances soient terminées favorise le sentiment d’être compris. Pour l’encourager, vous pouvez valoriser chaque petit effort, comme un réveil plus facile ou une journée d’école mieux vécue. C’est une bonne façon de renforcer sa confiance et de réduire l’anxiété liée aux attentes.

Réorganiser le quotidien ensemble

La reprise des habitudes se passera d’autant mieux si elle s’inscrit dans une démarche commune plutôt que comme une suite d’obligations imposées. Impliquer votre enfant dans la réorganisation de son espace, en trouvant une place pour ses nouveaux jouets ou en préparant le cartable ensemble, lui donne un sentiment de participation et de contrôle.

Vous pouvez par exemple préparer les vêtements ou le petit-déjeuner la veille pour rendre les matinées plus fluides et moins stressantes. Alterner des temps d’activité physique douce, comme une promenade en famille, avec des moments calmes favorise également la régulation de l’énergie et des émotions.

En savoir plus : "J'aide mon enfant à s'organiser : Conseils, trucs et outils pour progresser vers l'autonomie" de Stéphanie Bujon et Laurence Einfalt.