Pourquoi votre santé auditive doit être surveillée de près

L'ESSENTIEL La perte auditive liée à l'âge et le déclin cognitif sont liés.

Cette association pourraient provenir des fluctuations de l'activité neuronale et la mort cellulaire dans certaines zones du cerveau.

Ce lien neurobiologique, baptisé ratio fonctionnel-structurel, pourrait servir de biomarqueur du risque de démence.

Au cours des dernières décennies, de nombreuses études ont montré que la perte auditive liée à l’âge - aussi appelé presbyacousie - est associée à un risque accru de déclin cognitif. Jusqu’à présent, les scientifiques ne parvenaient pas à décrypter le mécanisme sous-jacent à ce lien. Mais, une équipe de l'université de Tiangong et de l'hôpital provincial du Shandong pourrait avoir désormais l'explication.

Leur découverte a été publiée dans la revue eNeuro, le 16 février 2026.

Le lien entre presbyacousie et déclin cognitif mis en lumière

En comparant les IRM cérébrales de patients atteints de presbyacousie et de personnes en bonne santé, les chercheurs ont identifié un lien neurobiologique spécifique entre la perte auditive et le déclin cognitif. Il a été baptisé ratio fonctionnel-structurel (RFS).

Dans le détail, ils ont remarqué que chez les personnes souffrant d’une perte d’audition liée à l’âge, le putamen et le gyrus fusiforme (deux structures cérébrales impliquées dans le traitement des sons et de la parole) ainsi que le précuneus et le gyrus frontal supérieur médian (liés pour leur part à la mémoire et la prise de décision) présentent des atrophies structurelles. Ils sont également moins connectés aux réseaux cérébraux fonctionnels.

"Ces connexions réduites aux réseaux étaient directement associées à de moins bons seuils d'audition et à de mauvaises performances sur les tests de mémoire et de fonction exécutive", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

Ratio fonctionnel-structurel : un nouveau biomarqueur de risque de démence ?

Pour les chercheurs, leurs résultats montrent que la perte auditive liée à l’âge implique une atrophie structurelle couplée et un déclin fonctionnel dans des régions clé du cerveau comme le gyrus fusiforme et le putamen.

"Le point le plus important est que la préservation de la santé auditive peut protéger l'intégrité du cerveau. Parce que les changements dans le RSF sont corrélés à la fois à la perte auditive et au déclin cognitif, ce rapport pourrait servir de biomarqueur : un outil permettant aux médecins d'identifier qui est le plus à risque de démence simplement en regardant leurs scanners cérébraux", explique Ning Li qui a dirigé les travaux.