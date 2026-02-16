Amibe tueuse résistante au chlore : faut-il s’inquiéter ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs alertent sur la progression mondiale des amibes libres, des microorganismes présents dans l’eau et les sols.

Le changement climatique favorise la croissance des amibes libres.

Certaines espèces, comme Naegleria fowleri, peuvent provoquer des infections graves et résistent à la chaleur ou au chlore.

Leur nom ne vous dit peut-être rien, mais les amibes libres pourraient devenir votre pire cauchemar. Selon un article signé par des chercheurs et publié dans la revue Biocontaminant, la propagation mondiale de ces microorganismes, présents dans les sols et les eaux, est susceptible de menacer la santé humaine.

Des microorganismes à l’origine d’infections mortelles

“Ce qui rend ces organismes particulièrement dangereux, c'est leur capacité à survivre dans des conditions qui tuent de nombreux autres microorganismes, explique Longfei Shu, auteur principal de l'étude, dans un communiqué. Ils peuvent tolérer des températures élevées, des désinfectants puissants comme le chlore, et même vivre à l'intérieur des réseaux de distribution d'eau que l'on considère comme sûrs.”

C’est notamment le cas de Naegleria fowleri, surnommé “amibe mangeuse de cerveau”, qui fait partie des rares espèces d’amibes libres dangereuses pour l’Homme. Celle-ci peut provoquer une infection cérébrale presque toujours fatale. Selon Science Alert, le taux de mortalité est supérieur à 95 %.

Généralement, l’infection a lieu lors d’une baignade dans une eau contaminée. Naegleria fowleri passe par les voies nasales pour atteindre le cerveau. Une fois la personne infectée, les symptômes se manifestent rapidement, dans les jours qui suivent : nausées, fièvre, raideur dans la nuque, confusion cognitive… Se compliquant jusqu’au décès.

Le réchauffement climatique favorise la propagation des amibes libres

Si les chercheurs alertent aujourd’hui, c’est parce que la propagation mondiale des amibes libres devient inquiétante. La hausse des températures, liée au réchauffement climatique, leur permet de se diffuser dans des régions où elles étaient autrefois rares. “Les amibes ne constituent pas seulement un problème médical ou environnemental, insiste Longfei Shu. Elles se situent à l'intersection des deux, et leur prise en charge exige des solutions intégrées qui protègent la santé publique à la source.”

Les scientifiques appellent à une meilleure surveillance mondiale de ces microorganismes. Ils insistent sur la nécessité de mettre en place des outils de diagnostic plus rapides et précis, ainsi que des technologies de traitement de l’eau qui tiendrait compte des amibes libres. Des mesures nécessaires car, actuellement, traiter une infection liée aux amibes libres reste très compliqué.