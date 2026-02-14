Nouveau carnet de maternité : qu’est-ce qui change ?

L'ESSENTIEL Le carnet de maternité est transmis gratuitement à toutes les femmes enceintes après leur 1er examen prénatal. Il les accompagne pendant toute la grossesse.

Le document va évoluer le 1er mars 2026 pour prendre en compte les dernières recommandations en matière de santé maternelle.

La nouvelle version du carnet de maternité apporte notamment des informations supplémentaires sur la dépression post-partum.

Le carnet de maternité a pour objectif d'apporter aux femmes enceintes une information claire sur le déroulement de leur grossesse. Il les accompagne à chaque consultation médicale jusqu’à la fin de la période post-accouchement (soit 6 à 8 semaines après la naissance) depuis les années 90.

Mais, il va prendre un coup de jeune le 1er mars 2026 afin d’offrir des renseignements, notamment sur la période post-partum, qui prennent en compte les dernières recommandations du Haut conseil de la santé publique.

Un carnet de maternité repensé pour sensibiliser au risque de dépression post-partum

La mise à jour du carnet de maternité s’appuie sur un arrêté du 19 décembre 2025 qui réclame que ce livret contienne des "informations utiles en prévention et promotion de la santé, de la grossesse au postpartum dans l'objectif d'améliorer la santé de la femme et du nouveau-né, conformément aux recommandations et connaissances scientifiques en vigueur".

Cette nouvelle version se fait notamment plus précise sur les risques de dépression post-partum. Elle présente par exemple les différents signes de ce trouble, parmi lesquels :

se sentir triste, déprimée, sans raison apparente ;

avoir des pertes de mémoire ;

avoir des angoisses irréalistes au sujet de son bébé.

Le document ajoute que ce type de dépression se soigne. Il insiste également sur la nécessité de ne pas rester seule face à ses difficultés psychiques. Il faut en parler à son/sa partenaire, à un proche et/ou à un professionnel de santé afin d'obtenir de l'aide.

Carnet vaccinal, dépistage : des informations plus précises avec la nouvelle version

L’amélioration de la prévention et de la sensibilisation à la dépression post-partum n’est pas la seule modification de ce carnet de maternité nouvelle génération. Des renseignements ont aussi été ajoutés sur :

les vaccinations réalisées durant la grossesse ;

le dépistage du risque de trisomie 21 ;

le dépistage du diabète gestationnel (effectué s’il existe des facteurs de risques).

Le nouveau modèle, délivré par les conseils départementaux à compter du 1er mars, compte désormais 5 grandes parties :

informations et conseils (je découvre ma grossesse ; bien vivre ma grossesse ; l’accouchement et le séjour à la maternité ; le retour à la maison et la période post-accouchement)

éléments médicaux ;

ressources pour les professionnel(le)s de santé ;

sites internet utiles ;

ressources sur mon territoire.

Lors de la présentation du carnet de maternité, le gouvernement a rappelé que ce livret est "aussi utilisé pour faciliter la coordination entre les différents professionnels de santé qui accompagnent la femme enceinte" et doit être apporté à chaque consultation médicale jusqu’à la fin de la période post-accouchement.