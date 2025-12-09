Grossesse, démarches, santé : l’Assurance Maladie dévoile son nouveau kit pour les parents

L'ESSENTIEL L’Assurance Maladie a repensé son kit d’accompagnement pour mieux guider les futurs parents.

Podcast, newsletter, guides pratiques et sage-femme référente permettent un suivi renforcé, de la grossesse jusqu’aux trois ans de l’enfant.

L’Assurance Maladie ambitionne ainsi de "procurer à chaque parent une palette de ressources fiables, essentielles et accessibles".

Attendre un enfant, c’est une aventure aussi exaltante que déroutante. Entre émotions, examens médicaux, démarches administratives et informations parfois contradictoires, nombreux sont les parents qui se sentent submergés. Pour les aider à mieux s’y retrouver, l’Assurance Maladie a profondément revu et enrichi son kit d’information parentalité, qui accompagne les familles de la grossesse jusqu’aux trois ans de l’enfant.

Un kit modernisé pour une parentalité plus sereine

Au cœur de cette refonte dévoilée début décembre, trois enjeux prioritaires : la continuité du suivi médical grâce au "statut de sage-femme référente" ; la santé mentale des parents ; et la prise en compte de la santé environnementale, notamment la réduction de l’exposition aux perturbateurs endocriniens durant les 1.000 premiers jours de l’enfant. Le kit d’information a été repensé avec une approche plus concrète, adaptée aux usages numériques : guides simplifiés enrichis de QR codes, calendrier personnalisé des rendez-vous médicaux, et toujours la fameuse "doudou liste" élaborée avec la Caisse d’allocations familiales (CAF), pour ne rien oublier.

Dès la déclaration de grossesse, les parents reçoivent désormais un courrier incluant un calendrier détaillé, une attestation de congé maternité, et des liens utiles. L’entretien prénatal précoce, conseillé dès le 4ᵉ mois, devient un moment clé pour poser ses questions et identifier les besoins spécifiques. La sage-femme référente joue aussi un rôle central : présente jusqu’à 14 semaines après l’accouchement, elle assure un suivi en continu. Un dispositif déjà adopté par plus de 200.000 femmes.

Podcast et newsletter : des formats qui parlent aux parents

Pour compléter ce dispositif, deux nouveaux outils viennent enrichir le quotidien des familles. Le podcast "3, 2, 1… Parents !", animé par la journaliste Pauline Verduzier et la sage-femme Anne Kammerer, propose 10 épisodes d’environ 30 minutes abordant les grandes questions de la parentalité : sommeil, travail, santé mentale, polluants… "Pensé comme une véritable bulle d’écoute et de conseils", le podcast donne la parole à des experts – médecins, psychologues, chercheurs, professionnels de la Protection maternelle et infantile (PMI) – dans un ton bienveillant.

En parallèle, une newsletter mensuelle accompagne les parents selon le stade de la grossesse ou l’âge de l’enfant. Elle apporte rappels, conseils pratiques, informations sur les droits, et renvoie aux contenus du podcast pour approfondir certains sujets. "Un format simple et régulier, conçu pour maintenir le lien et guider les parents dans leur quotidien".

Grâce à cette nouvelle approche, l’Assurance Maladie ambitionne de "procurer à chaque parent une palette de ressources fiables, essentielles et accessibles pour les aider à faire des choix éclairés en faveur de leur santé et celle de leur bébé".