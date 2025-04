Parentalité : des chercheurs révèlent ses bénéfices émotionnels uniques

L'ESSENTIEL Bien que la fierté et l’admiration soient bénéfiques pour le bien-être parental, l’admiration est plus fortement liée à la finalité, au sens et à la richesse psychologique de la vie des parents.

Les chercheurs constatent qu’une meilleure qualité de la relation avec l'enfant, le dépassement de soi et une perception du temps ralentie étaient les mécanismes de ces effets.

Cependant, ils soulignent que le fait de reconnaître ces expériences émotionnelles positives ne diminue en rien les défis de la parentalité.

"La parentalité est exigeante, mais épanouissante." C’est de cette manière que les chercheurs de l’université de Rochester (États-Unis) ont introduit leur étude, publiée dans la revue Social Psychological and Personality Science, sur les bénéfices émotionnels de la parentalité. Dans le cadre des travaux, l’équipe a mené une série d’expériences auprès de près de 900 parents afin d'examiner l'impact de la fierté et de l'admiration parentales sur différents aspects du bien-être. "La fierté et l'admiration parentales sont des sentiments courants et bénéfiques que les parents peuvent éprouver envers leurs enfants. Par exemple, ces derniers peuvent ressentir de la fierté lorsque leur enfant accomplit quelque chose pour lequel ils ont travaillé dur. Ils peuvent ressentir de l'admiration lorsque leur enfant accomplit quelque chose d'extraordinaire ou de totalement inattendu", a expliqué Princeton Chee, auteur des recherches.

L’admiration est plus bénéfique et peut modifier la perception du temps par les parents

Ces deux émotions, soit la fierté et l’admiration, s’étaient avérées bénéfiques, mais l'admiration avait des effets plus profonds sur le bien-être général. Selon les scientifiques, le fait d’être émerveillé relie les parents à quelque chose de plus vaste qu'eux-mêmes, comme la relation parent-enfant ou le concept même de parentalité, tandis que la fierté tend à se concentrer davantage sur l'ego et les accomplissements personnels.

"L’admiration peut renforcer le bien-être parental de manière plus globale et holistique que la fierté, rendant la vie des parents plus heureuse, plus significative et plus riche en expériences. Il peut aider les parents à s'immerger pleinement en donnant l'impression que le temps ralentit lors des moments extraordinaires. (…) L'émerveillement est peut-être plus facile à trouver et à cultiver qu'on ne le pense. Il n'est pas nécessaire de vivre des expériences extraordinaires et uniques qui suscitent l’admiration. Ce sont certes des moments gratifiants qui suscitent l'émerveillement, mais l’admiration, avec ses nombreuses récompenses, peut aussi être cultivée par des choses aussi simples que des sorties le week-end et des moments de qualité passés avec son enfant."

"La parentalité peut être gratifiante, plutôt que néfaste"

D’après les auteurs, cette étude est particulièrement pertinente dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la santé mentale des parents. "Elle montre la parentalité peut être gratifiante, plutôt que néfaste, grâce à la fierté et surtout à l'émerveillement ressentis envers son enfant." Cependant, dans les conclusions, les chercheurs soulignent que le fait de reconnaître ces expériences émotionnelles positives ne diminue en rien les défis de la parentalité. "Au contraire, les travaux suggèrent que cultiver et savourer des moments de fierté et d'émerveillement peut aider les parents à trouver plus de joie, de sens et de richesse dans leur expérience parentale."