Être parent aide à garder le cerveau jeune

L'ESSENTIEL Avoir des enfants apporterait une protection contre certains effets du vieillissement, selon une nouvelle étude.

Les parents ont une connectivité accrue dans les zones du cerveau impliquées dans le mouvement et les sensations.

L'effet protecteur sur le cerveau se renforce avec chaque enfant supplémentaire.

Même si on les adore, il faut le reconnaître : les enfants ne sont pas de tout repos… Alors voilà une nouvelle qui réconfortera un peu les parents fatigués. Avoir des enfants aiderait à retarder le vieillissement du cerveau.

L’étude à l’origine de cette découverte, a été menée par Rutgers Health et l'université Yale puis publiée dans la revue Proceedings of the Natural Academy le 25 février 2025.

Parents : une connectivité accrue dans certaines zones du cerveau

Pour déterminer les effets de la parentalité sur le cerveau, les chercheurs ont repris les scanners cérébraux et les informations familiales des participants de la base de données biomédicale UK Biobank. Lors de l’analyse des images du cerveau, l’équipe s’est particulièrement concentrée sur les zones impliquées dans le mouvement, les sensations et la connexion sociale.

Ils ont alors constaté que les volontaires qui avaient des enfants, avaient tendance à avoir une connectivité plus forte dans les réseaux cérébraux clés, en particulier ceux impliqués dans le mouvement et dans les sensations. "Ces mêmes réseaux présentent généralement une connectivité décroissante à mesure que les personnes vieillissent", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Ces résultats étaient observés aussi bien chez les mères que chez les pères. Ainsi, les scientifiques ont conclu que les bénéfices enregistrés proviennent de l’expérience parentale, et non de changements biologiques liés à la grossesse.

Autre constat : l’effet est cumulatif. Plus la personne avait d’enfants, plus les différences cérébrales apparaissaient fortes.

Enfants : ils ne sont pas uniquement une source de stress

Pour les chercheurs, leurs différents résultats remettent en cause l’idée selon laquelle avoir des enfants est avant tout source de stress et de tension. "Au contraire, la recherche suggère que la parentalité peut fournir une forme d’enrichissement environnemental qui pourrait bénéficier à la santé du cerveau grâce à une augmentation de l’activité physique, des interactions sociales et de la stimulation cognitive", écrivent-ils

Entre des rencontres familiales plus fréquentes et des relations sociales plus nombreuses, les participants qui étaient parents, affichaient également des niveaux de connexion sociale plus élevés. Or, il s'agit d'un facteur protecteur contre le déclin cognitif et le vieillissement cérébral.

Les scientifiques soulignent toutefois que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour comprendre précisément comment le rôle parental provoque ces changements cérébraux.