Acouphènes : cette habitude alimentaire réduit le risque chez les femmes

L'ESSENTIEL Une étude montre que le fait de suivre de manière plus stricte des habitudes alimentaires globalement saines ne réduit pas systématiquement le risque d’acouphènes.

En revanche, une consommation plus élevée de fruits diminue le risque.

Les résultats indiquent qu’une consommation plus élevée de céréales complètes, de légumineuses et de boissons sucrées est associée à un risque plus élevé d'acouphènes.

Sifflements, bourdonnements, grésillements… Ces sons qui ne sont pas causés par un bruit extérieur, mais sont entendus par certaines personnes sont appelés "acouphènes". Lorsque ces derniers se prolongent, ils deviennent difficiles à supporter et s’accompagnent d’autres symptômes. Problème : ces bruits sont compliqués à traiter. Selon l’Assurance Maladie, l’adoption d’un mode de vie sain, notamment d’une alimentation équilibrée, peut améliorer l’état des patients.

Manger plus de fruits pour réduire le risque d’acouphènes

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue American Journal of Epidemiology, des chercheurs du Brigham and Women's Hospital de Boston (États-Unis) ont voulu examiner les associations entre les habitudes alimentaires saines et le risque d’acouphènes persistants. Pour cela, l’équipe a utilisé les données de deux cohortes portant sur 113.554 femmes. Des questionnaires sur la fréquence alimentaire ont permis d’évaluer l'alimentation des participants tous les quatre ans. À la fin du suivi, 22 879 cas d’acouphènes ont été signalés.

Si le respect d'un régime alimentaire globalement sain n'a pas réduit le risque de manière constante, les auteurs ont observé qu'une consommation plus élevée de fruits était associée à une réduction du risque, tandis qu'une consommation plus élevée de céréales complètes, de légumineuses et de boissons sucrées était liée à un risque plus élevé d'acouphènes. "Cette recherche fournit des preuves convaincantes que la composition de l'alimentation semble modifier le risque de développer des acouphènes. Étant donné que certains aliments identifiés dans cette étude comme contribuant à augmenter le risque sont généralement recommandés dans le cadre d'une alimentation saine, nous ne conseillons pas pour l'instant d'éviter ces aliments", ont déclaré les scientifiques.

Acouphènes : "Certains aliments peuvent diminuer ou augmenter leur fréquence et leur intensité"

Dans une interview, Gaëlle Girier, diététicienne aux Thermes de Saint-Gervais Mont Blanc, nous a également souligné l’importance de modifier son alimentation en cas d’acouphènes. "Certains aliments peuvent diminuer ou augmenter leur fréquence et leur intensité. Mais attention, il n’existe pas de régime anti-acouphènes. Ainsi, il n’y a pas d’aliments à bannir, tout est une question d’équilibre." Elle recommande la consommation d’aliments riches en antioxydants (baies, fruits, fruits secs, oléagineux, légumes, poissons) en magnésium et en vitamine A pour les patients.

"Lorsque l’on souffre d’acouphènes, il est déconseillé d’ingérer des excitants, comme le thé ou le café, qui favorisent les émotions négatives, le stress et l’anxiété. (…) On évite également les graisses animales saturées, par exemple le fromage, la charcuterie, la crème, l’huile de palme, car il augmente le taux de cholestérol et détériore la circulation sanguine. Autre aliment contre-indiqué : le sel. Sa consommation entraîne de l’hypertension artérielle, ce qui a aussi un impact sur la micro-circulation sanguine de l’oreille interne et cause des bourdonnements. Les produits allergisants, comme le chocolat, le lait, le soja ou les agrumes, sont aussi déconseillés, car ils provoquent des maux de têtes et des sifflements, des grincements ou encore des grésillements", précise la spécialiste.