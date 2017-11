Bourdonnements d’oreille : rarement graves, les acouphènes vont s’estomper

Bourdonnements d’oreille : COMPRENDRE

Des mots pour les maux

Les bourdonnements d’oreille sont appelés « acouphènes » par les médecins.

Les voies de l’audition comprennent le tympan, qui sépare « l’oreille externe » de « l’oreille moyenne », où peuvent se produire les otites. Le tympan est en liaison avec « l’oreille interne », où se trouvent les récepteurs auditifs (« cochlée »), par le biais de différentes structures osseuses (« osselets » et « étrier »).

Quand les personnes souffrant d’acouphènes s’habituent à leur trouble, on appelle cela le « processus d’habituation ». Qu'est-ce que les acouphènes ?

Les acouphènes sont des sensations auditives (sifflement, grésillement, bourdonnement, bruissement, craquements,…) qui ne sont pas causées par une origine ou un bruit extérieur.

Ils sont intermittents ou permanents et perçus dans une seule oreille ou dans les deux.

Parfois, la personne atteinte peut aussi avoir l’impression que les acouphènes proviennent du milieu de sa tête.

Les « bruits » entendus peuvent survenir, soit brutalement, soit progressivement.

Quelle est l’évolution des bourdonnements d’oreille ?

L’évolution des acouphènes est très variable d’une personne à l’autre. Il s’agit le plus souvent d’une simple gêne temporaire et occasionnelle. Mais les bruits perçus peuvent aussi incommoder en permanence la personne, affectant sa qualité de vie.

Quand les bourdonnements d’oreille sont permanents, plusieurs troubles sont en effet possibles : problèmes d’endormissement, difficultés de concentration, anxiété.

En général, les acouphènes ont néanmoins tendance à diminuer avec le temps, car les personnes touchées s’y habituent progressivement (« phénomène d’adaptation »). On appelle cela le « processus d’habituation ». Selon les patients, cette adaptation se fait plus ou moins rapidement, sur quelques mois.