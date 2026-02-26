Quels sont ces nouveaux marqueurs de la maladie d’Alzheimer ? 

Les plaques amyloïdes ne seraient pas les seuls marqueurs cérébraux de la maladie d’Alzheimer. Selon une nouvelle étude, parue dans le journal de l’Alzheimer’s Association, le flux sanguin et l’oxygénation dans le cerveau peuvent aussi être des indicateurs précoces de la pathologie. D’après les auteurs, des chercheurs de la Keck School of Medicine de l’USC en Californie, des modifications de la circulation sanguine cérébrale et de l'oxygénation du tissu cérébral pourraient être "étroitement liées au risque de maladie d’Alzheimer".

La santé des vaisseaux sanguins cérébraux : un indicateur de risque d'Alzheimer ?

Dans leurs travaux, les scientifiques ont utilisé deux outils non-invasifs, posés pendant que les participants se reposaient. Il s’agissait d’une échographie Doppler transcrânienne pour évaluer la vitesse du flux sanguin dans les principales artères cérébrales, ainsi que la spectroscopie infrarouge pour mesurer l’oxygénation des tissus cérébraux proches de la surface du cortex. "Des modèles mathématiques avancés ont ensuite permis de synthétiser ces signaux en indicateurs reflétant la capacité du cerveau à adapter le flux sanguin et l’apport d’oxygène en réponse aux variations naturelles de la pression artérielle et du taux de dioxyde de carbone", précisent les auteurs. Ils ont constaté que des valeurs plus élevées, qui signifient que les vaisseaux sanguins cérébraux sont en bonne santé, étaient associées à des niveaux plus faibles de plaques amyloïdes et à un volume hippocampique plus important. Or, ces deux caractéristiques cérébrales sont associées à un faible risque de maladie d’Alzheimer.

La "fonction cérébrovasculaire" est liée à la maladie d'Alzheimer

Dans l’étude, les participants ayant des troubles cognitifs légers, ou une démence, avaient des indicateurs vasculaires cérébraux moins favorables en comparaison à ceux des adultes sans troubles cognitifs, "ce qui renforce l'idée que le déclin de la fonction cérébrovasculaire fait partie intégrante de la maladie d’Alzheimer", commentent les auteurs. "Les protéines amyloïde et tau sont souvent considérées comme les principaux acteurs de la maladie d’Alzheimer, mais le flux sanguin et l’apport d’oxygène sont également essentiels", développe Amaryllis A. Tsiknia, auteure principale de l’étude.

Maladie d’Alzheimer : de nouveaux outils de dépistage non-invasifs

Pour cette spécialiste et ses co-auteurs, l’analyse des flux sanguins et de l’oxygénation pourrait intégrer les outils de dépistage précoce de la maladie d’Alzheimer. "Les techniques utilisées sont moins coûteuses que l'IRM et les scanners TEP, précisent les auteurs. De plus, comme elles ne nécessitent ni injections, ni radiations, ni participation active des patients, elles pourraient s'avérer particulièrement utiles pour le dépistage à grande échelle ou pour les personnes ne pouvant tolérer des examens d'imagerie plus lourds."

Les scientifiques américains poursuivent leurs travaux, afin d’obtenir des données à long terme pour confirmer une relation de cause à effet entre ces indicateurs et le risque de maladie d’Alzheimer. "Si nous parvenons à suivre ces signaux dans le temps, nous pourrons peut-être identifier plus tôt les personnes à risque élevé et tester si l'amélioration de la santé vasculaire peut ralentir ou réduire les modifications cérébrales liées à la maladie d'Alzheimer", espère Amaryllis A. Tsiknia.