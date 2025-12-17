Alzheimer : ce nouveau test réalisable en 3 minutes est-il fiable ?

L'ESSENTIEL Un test d’activité cérébrale baptisé Fastball permettrait de détecter très précocement des troubles cognitifs en seulement trois minutes, grâce à une technologie d'électroencéphalographie.

Testé à domicile, il s’est montré plus efficace que les outils actuels pour repérer les troubles cognitifs légers.

Cette innovation pourrait à terme améliorer le dépistage précoce de la maladie d’Alzheimer, encore difficile à identifier aux tout premiers stades.

Fastball, voici le nom du test qui pourrait révolutionner le dépistage de la maladie d’Alzheimer. Mis au point par des scientifiques de l'Université de Bath, en Angleterre, il permet d’identifier les premiers signes de la pathologie en seulement trois minutes. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Brain Communications.

Un test de dépistage d’Alzheimer en trois minutes à domicile

Pour les patients, le test consiste à regarder un flux d’images projetées sur un écran. Parmi elles, huit clichés reviennent plusieurs fois, sans que les participants en soient informés. Ils n'ont ainsi pas à répondre à des questions ou à solliciter leur mémoire car c’est l'activité électrique de leur cerveau qui est enregistrée par Fastball. Cette technologie d'électroencéphalographie analyse ensuite la réponse cérébrale automatique liée à la mémoire de reconnaissance et identifie les premiers signes de la maladie. Le tout, en trois minutes donc. Mais cet outil est-il fiable ?

Pour le vérifier, les scientifiques l’ont testé sur 53 patients atteints de troubles cognitifs légers, qui correspond aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer, et 54 adultes âgés en bonne santé. En plus du test Fastball réalisé à domicile, les participants ont passé des évaluations neuropsychologiques classiques portant sur l’attention, la mémoire et les fonctions cognitives générales. L’expérience a été réitérée un an plus tard, pour évaluer la fiabilité du dispositif dans le temps.

Selon les chercheurs, le test a permis de détecter les troubles cognitifs légers plus précocément et précisément qu’avec les outils de diagnostic actuels. De plus, les résultats ont été jugés fiables, alors même que le test a été mené à domicile.

“Les outils de diagnostic actuels ne permettent pas de détecter les 10 à 20 premières années de la maladie d'Alzheimer, explique le Dr George Stothart, l’un des auteurs, dans un communiqué. Il est urgent de disposer d’outils précis et pratiques pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer à grande échelle. Fastball est peu coûteux, portable et fonctionne en conditions réelles.” À terme, il pourrait donc améliorer le dépistage précoce de la maladie d’Alzheimer, encore difficile à identifier aux tout premiers stades.

Les signes précoces de la maladie d’Alzheimer

Actuellement, pour poser le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, le médecin traitant doit d’abord évaluer les symptômes, grâce à des tests de mémoire et en posant des questions au patient et à ses proches. Ensuite, des examens complémentaires pourront être réalisés si le patient présente des signes de la pathologie.

Parmi eux, il y a bien sûr la perte de mémoire, la désorientation, les difficultés de langage, la perte d’objets… Mais certains signes sont plus moins évidents. Dans une étude publiée dans la revue The Lancet Psychiatry, des chercheurs ont identifié six symptômes dépressifs spécifiques qui, lorsqu'ils se manifestent après 40 ans, sont associés à un risque plus élevé de démence. Les voici :

être nerveux ou soumis à de fortes tensions;

la perte de sa confiance en soi;

un manque d’affection envers autrui;

des difficultés à affronter les problèmes de la vie;

avoir du mal à se concentrer;

être souvent insatisfait de la façon dont les tâches sont réalisées.

Selon France Alzheimer, on compte actuellement 33.000 cas d’Alzheimer et maladies apparentées chez les moins de 65 ans, dont 5.000 ont moins de 60 ans.