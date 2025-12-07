Alzheimer : la maladie rénale peut fausser le résultat du dépistage

L'ESSENTIEL Une fonction rénale diminuée peut augmenter les biomarqueurs sanguins d’Alzheimer, selon une nouvelle étude.

Néanmoins, les personnes souffrant d’insuffisance rénale n’ont pas plus de risque de démence.

Chez les personnes ayant déjà des biomarqueurs élevés, des reins fragiles pourraient accélérer l’apparition des symptômes.

Aujourd'hui encore, diagnostiquer Alzheimer reste complexe. Le médecin traitant fait une première évaluation des symptômes, avec des tests de mémoire - notamment le MMSE (Mini-Mental State Examination) - ou en posant des questions au patient et ses proches.

Les biomarqueurs d’Alzheimer plus élevés en cas d’insuffisance rénale

Si la maladie est suspectée, le patient est redirigé vers un spécialiste qui réalisera des examens complémentaires : sanguins, une IRM, voire un prélèvement du liquide céphalorachidien pour identifier des marqueurs biologiques de la maladie d'Alzheimer. Mais selon une nouvelle étude publiée dans la revue Neurology, les résultats des tests sanguins de dépistage pourraient être biaisés chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale.

D’après les auteurs, du fait de leur insuffisance rénale, ces patients auraient des taux plus élevés de biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, mais sans avoir plus de risque de développer la pathologie. C’est en tout cas ce qu’ils ont observé pendant leurs travaux.

Sur une période de huit ans, les scientifiques ont suivi 2.279 personnes âgées en moyenne de 72 ans, qui ne souffraient pas de démence au départ. Par la suite, plusieurs participants en ont souffert dans les deux groupes :

221 ont développé une démence parmi les 1.722 personnes ayant une fonction rénale normale;

141 dans le groupe de 557 personnes présentant une insuffisance rénale.

La démence est un terme qui couvre plusieurs maladies, notamment celle d’Alzheimer, comme l’indique l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les chercheurs s’y sont plus précisément intéressés durant leurs travaux, en mesurant les biomarqueurs de cette pathologie ainsi que la fonction rénale des participants grâce à des bilans de santé, des tests cognitifs et des analyses sanguines.

Résultat : les participants ayant des problèmes rénaux présentaient des niveaux plus élevés de la plupart des biomarqueurs sanguins de la maladie d’Alzheimer. Pourtant, ils n’ont pas plus de démence que ceux ayant une fonction rénale normale. Cela signifie donc que les tests de dépistage s’appuyant sur ces biomarqueurs pourraient être biaisés si les médecins ne tiennent pas compte de la fonction rénale.

L’insuffisance rénale n’augmente pas le risque d’Alzheimer

“Nous avons en revanche observé qu’[une insuffisance rénale] pouvait accélérer l’apparition des symptômes chez les personnes présentant déjà des niveaux élevés de biomarqueurs”, précise Francesca Gasparini, l’une des auteures de l'étude, dans un communiqué.

En effet, les chercheurs ont identifié un sous-groupe de participants qui avaient déjà des niveaux très élevés d’un biomarqueur précis (les neurofilaments à chaîne légère). Pour eux, l’insuffisance rénale était dangereuse, avec un risque de presque deux fois plus élevé de développer une démence, comparativement à ceux qui n’avaient pas de problèmes rénaux avec le même niveau de ce biomarqueur.

“Lorsqu’on analyse ces biomarqueurs chez les personnes âgées, surveiller la santé rénale peut être plus important qu’on ne le pense, souligne Francesca Gasparini. Le suivi de la fonction rénale pourrait aider les cliniciens à mieux interpréter ces biomarqueurs et à identifier les personnes susceptibles de voir la maladie progresser plus rapidement.”

En France, selon l’Institut Pasteur, environ 900.000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui touche deux fois plus de femmes que d’hommes.