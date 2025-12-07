Dioxyde d’azote : le poison caché diffusé par les cuisinières à gaz

L'ESSENTIEL Les cuisinières à gaz exposent leurs utilisateurs à des niveaux dangereux de dioxyde d’azote à l’intérieur de leur logement.

Selon une nouvelle étude réalisée aux États-Unis, 22 millions d'Américains sont exposés à des niveaux de dioxyde d'azote supérieurs aux limites recommandées.

Passer à une cuisinière électrique réduit significativement l’exposition et protège la santé respiratoire.

Attention aux cuisinières à gaz. Selon une étude publiée dans la revue PNAS Nexus, ces appareils émettent des quantités importantes de dioxyde d’azote (NO₂). Ce gaz, principalement émis par les véhicules essence et diesel, est nocif pour la santé respiratoire à court et à long terme, rappelle Airparif.

Des niveaux de NO₂ supérieurs aux limites recommandées

“Nous savons que la pollution de l'air extérieur nuit à notre santé, mais nous supposons que l'air intérieur est sain, explique Rob Jackson, principal auteur de l'étude, dans un communiqué. Nos recherches montrent que l'utilisation d'une cuisinière à gaz expose souvent l'organisme à une quantité de dioxyde d'azote à l'intérieur équivalente à celle provenant de toutes les sources extérieures réunies.”

Dans une précédente étude, les mêmes scientifiques avaient déjà montré la nocivité des cuisinières à gaz, en raison des taux de dioxyde d'azote émis, qui reste plusieurs heures dans l’air intérieur. Mais cette fois, ils sont allés plus loin, en comparant des mesures de la qualité de l'air intérieur - issues de 133 millions de bâtiments résidentiels situés aux États-Unis - avec des données sur la pollution extérieure.

Ils ont ainsi découvert que 22 millions d'Américains étaient exposés à des niveaux de dioxyde d'azote supérieurs aux limites recommandées à cause de leurs cuisinières à gaz. Les citadins vivant dans des petits logements et les personnes résidant en zones rurales étaient les plus à risque.

Optez pour une cuisinière électrique

Le dioxyde d'azote est néfaste pour l’Homme. Les auteurs rappellent qu’il est associé à l'asthme, à la maladie pulmonaire obstructive chronique (BPCO), au diabète, au cancer du poumon ou encore aux naissances prématurées. Pour limiter les risques, ils recommandent d’opter pour une cuisinière électrique, qui pourrait significativement réduire l'exposition à ce gaz… En attendant de changer, le mieux est d’aérer votre logement pendant et après avoir utilisé votre cuisinière à gaz.

La pollution par le dioxyde d'azote a causé 49.000 décès prématurés dans l'Union européenne en 2020. Pourtant, au printemps de cette même année, 1.200 décès liés au NO₂ ont été évités dans l’Hexagone, en raison de la baisse du trafic routier permis par le confinement, selon une étude réalisée par Santé publique France (SpF).