Cuisinière au gaz : 5 conseils pour réduire les risques pour la santé

L'ESSENTIEL Au moins 10 % des enfants scolarisés souffrent d’asthme en France, selon l’Assurance maladie.

Il s’agit de la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants en France et la première cause d’absentéisme scolaire.

12,7 % des cas d'asthme infantile aux États-Unis pourraient être attribués à l'utilisation d'une cuisinière à gaz, selon une étude publiée dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health. Il s’agit plus précisément d’une méta-analyse, qui regroupe plusieurs études sur ce sujet.

Les cuisinières au gaz émettent des polluants dangereux

Les cuisinières au gaz augmentent la pollution de l’air intérieur car elles émettent différents types de polluants, notamment le dioxyde d'azote (NO2). Les oxydes d'azote (NOx) regroupent essentiellement deux molécules, le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote. Ce dernier “est un gaz irritant, qui pénètre dans les ramifications les plus fines des voies respiratoires, peut-on lire sur le site de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Il peut provoquer des difficultés respiratoires ou une hyperréactivité bronchique chez les personnes sensibles et favoriser l'accroissement de la sensibilité des bronches aux infections chez l'enfant. Le NO2 est 40 fois plus toxique que le monoxyde de carbone (CO) et quatre fois plus toxique que le NO.”

“L’Agence Européenne pour l’Environnement estime que 94 % de la population urbaine européenne est exposée à des concentrations ambiantes de NO2 supérieures aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la qualité de l'air de 2021, et que 4 % sont exposés à des concentrations supérieures aux normes de l'Union Européenne (UE) dans la directive sur la qualité de l'air ambiant de 2008”, peut-on lire dans un rapport intitulé “Exposer les effets cachés sur la santé de la cuisson au gaz”.

Dans la méta-analyse, les chercheurs ont également observé que, chez les enfants asthmatiques, les cuisinières au gaz et les niveaux élevés de dioxyde d'azote sur leur lieu de vie étaient associés à une augmentation de l'essoufflement, de l'oppression thoracique et de la respiration sifflante. Autrement dit, cela augmentait leurs symptômes. De plus, chez les enfants qui n’avaient pas d’asthme, l’utilisation de cuisinière au gaz augmentait les risques qu’ils développent cette maladie.

Aérer la cuisine pour diminuer la pollution de l’air intérieur

Pour se protéger de ces risques, l’idéal est donc de remplacer la cuisinière au gaz par une électrique car, même éteinte, elles continuent de polluer… En effet, selon une étude publiée en 2022, les cuisinières au gaz émettent aussi une quantité importante de polluants quand elles sont éteintes. Mais si vous ne pouvez pas changer votre cuisinière tout de suite, comment faire pour réduire la pollution de l’air chez vous ?

Tout d’abord, il est essentiel d’aérer régulièrement sa cuisine pour diminuer la quantité de polluants dans l’air intérieur. D’autre part, si vous disposez d’une hotte aspirante, utilisez-la dès que vous faites la cuisine. Autre conseil : si vous en avez la place et les moyens, vous pouvez aussi installer un purificateur d’air dans la cuisine. Enfin, pour protéger les enfants, le mieux est de leur demander de sortir de la cuisine quand les adultes préparent à manger.

À l’avenir, quand votre cuisinière à gaz ne fonctionnera plus, remplacez-là par de l’électrique, plus écologique et meilleur pour la santé.