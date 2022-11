Pollution de l’air : les enfants plus à risque d’hypertension artérielle

L'ESSENTIEL L’HTA peut être dépistée lors d'une consultation chez le médecin généraliste, à l’aide d’un tensiomètre.

Une tension normale est de 120/80 et on parle d’hypertension artérielle quand ces chiffres dépassent 149/90 au cabinet du médecin et 135/85 à domicile.

Alors que la COP27, la conférence internationale sur le climat, s’est achevée dans la nuit de samedi 19 novembre à dimanche 20 novembre en Egypte, une nouvelle étude souligne encore les risques liés à la pollution de l’air et les émissions de particules fines.

L’HTA touche les enfants les plus exposés à la pollution de l’air

Les travaux, publiés dans la revue Current Problems in Cardiology, montrent que l’exposition des enfants à la pollution de l’air augmente leur risque d’être atteints d’hypertension artérielle (HTA). Cette maladie chronique est très fréquente en France puisqu’elle concerne un adulte sur trois, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Celle-ci peut être définie comme une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins.

Pour parvenir à leurs résultats, les chercheurs ont analysé huit études portant sur l’exposition à la pollution de l’air d’environ 15.000 enfants âgés de 10 à 19 ans. Il s’agissait surtout de particules fines PM2,5 - de diamètre inférieure à 2,5 micromètres (µm) essentiellement présentes dans les gaz d'échappement des voitures - et de PM10, de diamètre inférieur à 10 µm et présentes aux abords des routes.

Ainsi, les chercheurs ont observé que les enfants de 12 ans exposés à des niveaux plus élevés de PM2,5 et de PM10, sur le long terme c’est-à-dire un an ou plus, avaient une tension artérielle significativement plus élevée. Ils estiment que cela peut entraîner une HTA à l’âge adulte, avec un risque plus élevé de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). En effet, l’HTA est la première cause évitable d’AVC selon l’Insee.

Les enfants en surpoids plus à risque d’HTA

Mais certains enfants sont plus à risque que d’autres, notamment ceux en surpoids et/ou obèses. D’après les résultats des scientifiques, ils avaient une pression artérielle deux fois plus élevée, à exposition égale aux polluants, que les enfants de poids normal.

“Les enfants sont davantage exposés à la pollution, car ils passent plus de temps à l'extérieur pour jouer au football ou à d'autres sports, explique Seeromanie Harding, principale autrice de cette étude, au Daily Mail. C’est inquiétant car ils sont plus vulnérables à la pollution et aux changements que cela peut induire sur leur tension artérielle, car ils sont en pleine croissance. Ces résultats sont préoccupants car ils signifient que les enfants des zones polluées sont plus susceptibles de développer une hypertension artérielle plus tard dans la vie, ce qui augmente leurs risques de problèmes cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux”.

Néanmoins, dans cette étude, aucun lien n’a été trouvé entre la pression artérielle et l’exposition à court terme à la pollution. Les chercheurs soulignent également que les travaux sur lesquels ils se sont appuyés mesuraient surtout la qualité de l’air autour des maisons, alors que les enfants passent plus de temps à l’école, ce qui pourrait donc fausser leurs résultats.

Néanmoins, ils suggèrent quelques recommandations : "Les parents pourraient peut-être encourager leurs enfants à marcher sur des routes moins fréquentées et moins polluées, tandis que les écoles devraient peut-être envisager des limitations de vitesse [des voitures] et la plantation d'arbres pour protéger les terrains de jeux de la pollution, indique Seeromanie Harding. Il est vital que plus de recherches soient menées à ce sujet et que nous prenions des mesures pour protéger les enfants”.