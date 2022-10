Cancer : une cuisinière à gaz peut être nocive pour la santé, même éteinte

L'ESSENTIEL Les niveaux les plus élevés de polluants ont été détectés à Los Angeles.

L’État de Californie s'apprête à remplacer les gazinières par des cuisinières à induction pour des raisons climatiques et sanitaires.

"La présence de polluants atmosphériques dangereux générés par le gaz naturel est une source peu étudiée de risques pour la santé des êtres humains", ont indiqué des chercheurs américains. C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser des travaux parus dans la revue Environmental Science & Technology. Dans le cadre d’une étude, les scientifiques ont examiné 185 échantillons de gaz naturel non-brulé provenant de gazinières utilisées dans 159 foyers en Californie.

Les analyses ont permis d’identifier 12 polluants dans presque tous les échantillons recueillis, "avec une variabilité importante selon la région et la compagnie de gaz". Parmi les dix polluants les plus détectés, six sont des polluants atmosphériques dangereux désignés par les autorités sanitaires.

Cancer : des taux "de benzène dans la cuisine comparables à la fumée secondaire"

"Les cuisinières laissent échapper de petites quantités de gaz en permanence, même lorsqu'elles sont éteintes. Bien que ces fuites soient souvent trop petites pour être senties, elles peuvent néanmoins avoir un impact sur la qualité de l'air et augmenter les risques pour la santé dans nos maisons. Nous avons constaté que le simple fait d'avoir une gazinière peut créer des concentrations de benzène dans la cuisine comparables à la fumée secondaire", a déclaré Eric Lebel, auteur des recherches, dans un communiqué.

Selon les résultats, des taux exceptionnellement élevés de benzène ont été observés dans les vallées de San Fernando et de Santa Clarita. Pour rappel, le benzène est un gaz, dont la formule chimique est "C6H6". Il est classé comme une substance cancérigène et a des effets néfastes sur la santé lorsqu'il est régulièrement inhalé.

Les gazinières libèrent la même quantité de benzène que près de 60.000 voitures

Dans les travaux, l’équipe a également calculé l'impact potentiel des fuites de gaz sur la qualité de l'air extérieur. À l'aide des données existantes sur les émissions, elle a constaté que les gazinières libéraient la même quantité de benzène que les émissions de près de 60.000 véhicules chaque année.

"Les fuites de gaz naturel sont une source de polluants atmosphériques dangereux qui a été largement négligée. Les mesures qui éliminent progressivement les cuisinières à gaz ne sont pas seulement bonnes pour notre climat, notre étude montre qu’elles présentent également d'importants avantages pour la santé publique en améliorant la qualité de l'air intérieur et extérieur", a conclu Drew Michanowicz, co-auteur des travaux.