Vaccin anti-covid : a-t-il vraiment des effets sur la fertilité ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, la vaccination contre la Covid-19 n'est pas la cause de la baisse de la natalité en Suède.

Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion après avoir comparé les données de près de 60.000 femmes âgées de 18 à 45 ans.

Pour eux, il est plus probable que la baisse de natalité soit liée à des facteurs démographiques et socio-économiques.

Pendant la pandémie de la Covid-19, de nombreuses rumeurs provenant principalement des réseaux sociaux affirmaient que le vaccin contre le SARS-CoV-2 réduisait les chances de concevoir un enfant. Une baisse des naissances ayant été observée en Suède à la fin de l’épidémie, l’université de Linköping (Suède) s’est demandée si le vaccin impactait la fertilité.

Et les résultats sont plutôt rassurants. L’étude, publiée dans la revue Communications Medicine, n’a pas trouvé de lien entre la vaccination contre la Covid-19 et la fertilité. D’autres facteurs seraient impliqués dans la baisse de natalité.

Covid-19 : pas de lien entre le taux de natalité et le vaccin

Pour évaluer l’impact du vaccin contre la Covid-19 sur la natalité, les chercheurs ont analysé les dossiers des femmes âgées de 18 à 45 ans vivant dans le comté de Jönköping. Cela représentait près de 60.000 participantes. Parmi elles, 75 % avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19 entre 2021 et 2024. L’équipe a ensuite comparé les taux de naissances et de fausses couches chez les femmes vaccinées et non vaccinées. Ces analyses n'ont révélé aucune différence statistiquement significative entre les deux groupes.

"Nous ne constatons aucune différence dans les taux de natalité entre les femmes vaccinées et celles qui ne le sont pas. Nous avons également examiné toutes les fausses couches enregistrées chez les femmes enceintes, et nous ne constatons aucune différence entre les groupes non plus", explique Toomas Timpka, professeur de médecine sociale à l’université de Linköping. "Notre conclusion est qu’il est très peu probable que le vaccin à ARNm contre la Covid-19 soit à l’origine de la baisse des naissances pendant la pandémie".

Baisse de natalité après la pandémie : quelles sont les causes possibles ?

Pour les chercheurs, la baisse de natalité observée s’explique plus probablement par des facteurs démographiques et socio-économiques. "Les trentenaires actuels, âge où il est le plus fréquent d'avoir des enfants, sont nés dans la seconde moitié des années 1990. Cette période a été marquée par des difficultés financières et une baisse de la natalité en Suède. Autrement dit, le nombre de parents potentiels actuels s'est réduit en raison de la baisse de la natalité survenue 30 ans auparavant", expliquent les scientifiques dans un communiqué.

De plus, la pandémie, période particulièrement stressante, ne serait pas non plus neutre dans ce phénomène. Les auteurs ajoutent que les préoccupations sanitaires et économiques et les changements de comportement pendant le confinement ont aussi pu contribuer à cette diminution des naissances, en conduisant les couples à repousser ou repenser leur projet bébé.