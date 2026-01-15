L’exposition au Covid-19 pendant la grossesse, un risque pour le cerveau de l’enfant ?

L'ESSENTIEL Avoir le Covid-19 durant la grossesse est lié à une augmentation de 29 % du risque de troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant.

Les effets sont plus prononcés après une exposition au cours du troisième trimestre et chez les garçons.

D’après les auteurs, ces données confirment l'importance de prévenir l'infection au coronavirus pendant la grossesse et d’un suivi neurodéveloppemental à long terme chez les enfants exposés au SARS-CoV-2.

Des recherches menées sur des animaux ont montré que l'activation du système immunitaire, liée à une infection, pendant la grossesse perturbait le développement cérébral normal du fœtus et le comportement de la progéniture. Dans une étude, publiée dans la revue Obstetrics & Gynecology, des chercheurs du Massachusetts General Hospital (États-Unis) ont voulu déterminer si l’exposition in utero à une infection maternelle par le SARS-CoV-2 est associée à un risque accru de troubles neurodéveloppementaux chez les enfants.

Troubles neurodéveloppementaux : plus de risques en cas d’infection au Covid-19 durant la grossesse

Pour les besoins des travaux, ces derniers ont analysé les données de 18.124 naissances vivantes survenues à l’hôpital américains entre mars 2020 et mai 2021, à savoir la période correspondant au pic de l'épidémie de Covid-19. L’exposition étudiée était l’infection maternelle par le SARS-CoV-2, définie par un test PCR positif au SARS-CoV-2 pendant la grossesse. "Le critère d’évaluation principal était la présence d’un diagnostic de trouble neurodéveloppemental jusqu’à 36 mois après la naissance." L’équipe a pris en compte l'âge maternel, l'origine ethnique, le type d'assurance maladie, le type d'établissement hospitalier et la prématurité.

Parmi les 861 femmes enceintes ayant été exposées au SARS-CoV-2, 140 enfants ont reçu un diagnostic de trouble neurodéveloppemental avant l'âge de 3 ans. Selon les résultats, avoir le Covid-19 durant la grossesse augmente de 29 % le risques de troubles neurodéveloppementaux, notamment des retards de langage, de l'autisme, des troubles moteurs et d'autres retards de développement, dans les 36 mois suivant la naissance chez l’enfant.

Les garçons présentent un risque plus élevé que les filles

Dans les analyses de sensibilité, les effets les plus marqués ont été observés lors des expositions au cours du troisième trimestre, globalement et chez les garçons. "Le risque global de troubles neurodéveloppementaux chez les enfants exposés demeure probablement faible. Il est essentiel que les parents soient sensibilisés aux potentiels risques. En les comprenant, ils peuvent défendre efficacement les droits de leurs enfants afin qu'ils bénéficient d'une évaluation et d'un soutien appropriés", a conclu Lydia Shook, qui a dirigé l’étude.