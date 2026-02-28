Cancer du sein : cette activité améliore la qualité de vie pendant la chimio

L'ESSENTIEL L'exercice physique améliore la qualité de vie pendant une chimiothérapie.

Tous les types d'exercice sont bénéfiques du moment qu'ils sont sûrs, personnalisés et réalistes en fonction des capacités de la patiente.

Le sport aide notamment les patientes à maintenir leur indépendance pendant les activités quotidiennes.

Si la chimiothérapie est très souvent nécessaire pour combattre le cancer du sein, elle affecte grandement les patientes provoquant fatigue, perte musculaire ainsi que des souffrances physiques et psychiques. Toutefois, des chercheurs de l’université de Miami ont trouvé un moyen pour réduire l’impact de ces troubles et améliorer leur qualité de vie pendant le traitement. Il s’agit de l’activité physique.

Cancer du sein et chimio : tous les types d’exercices sont bénéfiques

L’exercice physique est recommandé depuis longtemps après un traitement contre le cancer, mais les données concernant son intérêt durant la chimiothérapie sont plus mitigées. Pour mettre un terme à cette incertitude, l’équipe a repris les dossiers de plus de 3.000 patientes souffrant d’un cancer du sein suivant une chimiothérapie. Elles suivaient soit des cours d’activité aérobique comme la marche ou le vélo pendant leur traitement, soit des séances d’entraînement de force ou de résistance (musculation), soit des programmes mélangeant les deux types d’activité physique.

Résultats : toutes les femmes ayant fait du sport ont constaté une amélioration significative de leur qualité de vie par rapport à celles ayant reçu uniquement les soins standards. Ces bénéfices étaient constants dans les domaines de la santé physique, émotionnelle et mentale.

Par ailleurs, "aucun type d'exercice ne se démarquait comme étant le meilleur", précisent les auteurs dans leur communiqué. L'exercice aérobique, la musculation et les programmes combinés affichaient des bénéfices similaires. "Cette flexibilité est essentielle pendant la chimiothérapie, période durant laquelle le niveau d'énergie peut fluctuer d'un jour à l'autre", ajoutent-ils.

Chimiothérapie et qualité de vie : il faut une activité physique adaptée, personnalisée et sûre

Les résultats de la recherche suggèrent que l'activité physique pendant le traitement favorise la réduction de la fatigue liée au cancer, l'amélioration de la fonction physique ainsi que de la santé mentale et du bien-être émotionnel. Le sport aide aussi les patientes à maintenir leur indépendance pendant les activités quotidiennes.

"Faire de l’exercice durant le traitement ne doit pas être perçu comme rigide ou intimidant", souligne la Dr Tracy Crane, co-auteure de l’étude parue dans The Lancet Heathly Longevity. "Cette étude confirme que les patientes peuvent bénéficier de nombreuses formes de mouvement différentes, à condition que l’approche soit sûre, personnalisée et réaliste."

Ainsi, pour elle, les médecins peuvent sans craint recommander aux patientes atteintes d’un cancer du sein d’avoir ou maintenir une activité physique pendant leur chimiothérapie, du moment que l’exercice prend en compte leur forme et leurs capacités.